「蛇島郵票」狂銷500多萬套 5月第2版開賣有亮點

烏克蘭「蛇島郵票」第2版，5月開賣。（取自Ukrposhta官網）

2022/04/24 15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了紀念開戰初期，蛇島士兵勇於反抗俄羅斯，烏克蘭12日推出蛇島紀念郵票，上頭是一名烏克蘭軍人對著俄國飛彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）「豎中指」。巧的是，郵票發行2天後，莫斯科號就發生爆炸，郵票也一夕爆紅，狂銷熱賣500多萬套。烏克蘭郵政局（Ukrposhta） 22日宣布推出第2版蛇島紀念郵票，下月熱力登場，亮點之一是莫斯科號「完蛋了」!

上述消息公布之際，據《路透》報導，Ukrposhta的電腦伺服器22日遭到不明駭客「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS），導致線上商店和其他系統暫時停擺。Ukrposhta沒有透露可能發起網攻的嫌疑人，不過烏克蘭先前指控，俄羅斯軍方駭客試圖侵入連接多個變電站的電腦，並刪除所有文件，破壞烏克蘭的能源供應商。

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新版蛇島紀念郵票5月開賣，預料將再掀起海內外集郵迷搶購熱潮。Ukrposhta表示，會限制每人購買數量上限，相關配套會再公布。

新版郵票其中2張的莫斯科號已經消失無蹤，還以英文及烏克蘭文加上國名，右上角有烏克蘭國徽，並註明莫斯克號「失事」日期2022年4月14日。另2張右下角以郵戳認證莫斯科號已經「完蛋了」（Done）。

2月24日俄軍侵略烏克蘭首日，守護蛇島的阿兵哥赫里博夫（Roman Hrybov）曾在拒絕「莫斯科號」俄軍的招降喊話時，用無線電回覆：「俄國軍艦，去你X的！」（Russian warship, go f— yourself.），嗆爆俄軍。據悉，赫里博夫在蛇島一役中遭俄軍俘虜，後已在俄烏戰俘交換後順利返家。他這句「去你X的」，也成為了烏克蘭在抵禦俄羅斯的戰役中，宛如宗教崇拜般的精神標語，在烏克蘭網路社群及現實生活中都頻繁被使用。

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