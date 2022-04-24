PO文「被消失」！上海外送員慘死路邊 中國網友暴動

上海外送員出車禍後倒臥路邊許久，因來不及救治而當場死亡。（圖擷取自微博）

2022/04/24 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕上海因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫已經封城了1個月，民生資源、醫療量能的不足，讓許多亂象開始浮現到檯面上，近日有上海外送員在外送過程中出車禍，但遲遲等不到救護車，最後慘死在路邊。

微博帳號@superpuer前日po出1張照片，可以看到窗外有位外送員倒臥在路旁，安全帽掉在路中央，外送員的頭部附近還疑似有血跡，該帳號在貼文表示「一直以來被封在家，今天切實體會了上海醫療癱瘓，就在剛剛外賣小哥發生了車禍，頭部受傷，一地的血。」

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「距離撥打120已經1個小時，120沒來，警察來了，家屬來了，120依舊沒來。」直到23日凌晨1點原po才更新狀況「終於來了，人宣布死亡」，該貼文在微博引起熱議，許多網友紛紛轉貼，但沒多久卻被官方刪文封帳。

許多網友們不忍了，在網路貼備份的文章與圖片，並留言指責「四月，不敢高聲語，驚恐天上人」、「明日政府又會闢謠，經證實外賣小哥車禍是謠言，已刪除相關言論」、「有些事情上不了新聞」、「希望他下輩子不要投胎到這個傷心地」、「昨天捂武漢人民的嘴，今天捂上海人民的嘴，明天是不是就該輪到捂你的嘴了」。

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