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    上吐下瀉！上海政府又出包 物資驚傳送過期腐壞鴨肉

    上海政府發放的免費物資出包又再出問題，收到的物資中竟有腐壞多時、散發濃厚餿味的鴨肉，讓不少人拆開聞到味道後噁心反胃、更有人食用後嚴重上吐下瀉。（圖擷取自微博）

    上海政府發放的免費物資出包又再出問題，收到的物資中竟有腐壞多時、散發濃厚餿味的鴨肉，讓不少人拆開聞到味道後噁心反胃、更有人食用後嚴重上吐下瀉。（圖擷取自微博）

    2022/04/24 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，各地防疫亂象不斷，讓當地居民苦不堪言，而近日上海某社區多位居民向媒體投訴，上海政府發放的免費物資出包又再出問題，收到的物資中竟有腐壞多時、散發濃厚餿味的鴨肉，讓不少人拆開聞到味道後噁心反胃、更有人食用後嚴重上吐下瀉。

    據中媒報導，該社區居民在20日收到居委會發放的上海政府物資，但大家帶回家拆封後發現，裡面不少食材早已不能食用，馬鈴薯、洋蔥從外表就有肉眼可見的黑色黴斑，而唯一的肉品鹽水鴨肉，從簡易塑封包裝外也能看見外部呈現蠟白色，少數部位為醬黑色，拆開後味道更是惡臭難聞，更有居民在事後發現，鴨肉包裝上標示的條碼有被貼改過，撕下來才發現真正的有效期限竟早已過期2個月。不少居民在見到物資有問題後，就將食材立即丟棄；但也有居民因物資短缺，硬著頭皮將之料理食用，結果出現上吐下瀉的狀況。

    該報導一出，讓不少網友看得頭皮發麻，「都從哪搞來的，人才」、「這是要吃多少回扣啊！」、「批發市場垃圾堆收來的嗎」、「疫情期間，這是商家或生產廠家在清庫存嗎？」、「上海到底在幹什麽？送去的物資不能及時分發到各小區，分發到各小區的食品都是些爛的或壞的？」、「上海怎麽了？這麽簡單的食品安全都監控不了？疫情這樣的大事情面前，不是更應該謹慎敬畏嘛？」。

    更有不少網友氣憤回應，上海政府居然還在這種時期，放任不肖廠商供給問題食品，「一場疫情牛鬼蛇神都顯山露水，由此可見的腐敗現象如此觸目驚心」、「好的公司不採購，就通過掮客買這些問題廠家產品。價格還是絕密的，不用腦子就知道為什麽了」、「疫情封控物資短缺，正好給了黑心商家處理過期庫存的大好機會，負責採購的傢夥狂吃回扣，老百姓狂吃過期腐敗產品!就看這場重疫之後會有哪些人負有責任！！」。

    事發之後，市場監管部門負責人於4月20日上海市政府新聞發布會，對發放物資的食品安全問題作出了回應，「我們在近期的監管中，包括受理的投訴檢舉，的確發現有部分免費發放的保供物資，存在品質問題。對於疫情期間這類違法行為，市場監管部門始終堅持『從嚴從快』的原則，發現一起、查處一起。同時，為了防範類似事件發生，我們也對生鮮食品的採購、貯運、分發等環節可能存在的問題和漏洞進行了分析」。

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