中國日增逾2.1萬例 專家：Omicron病死率為流感7-8倍

中國昨日新增2萬1796例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等19省。其中有1萬8495例本土案例在上海。（美聯社）

2022/04/24 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增2萬1796例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等19省。其中有1萬8495例本土案例在上海，占整體比例超過96%，且單日再增39例死亡。專家表示Omicron的平均病死率是流感的7到8倍，強調必須堅持動態清零。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1580例，包含境外移入14例，本土新增1566例。本土中包含上海1401例，吉林60例，黑龍江26例，北京22例，浙江12例，江西10例，江蘇6例，河南6例，內蒙古5例，山東4例，湖南4例，廣東4例，安徽2例，河北1例，遼寧1例，湖北1例，雲南1例。其中上海新增39例死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬285例，其中境外移入55例，本土2萬230例，本土包含上海1萬9657例，吉林154例，江蘇120例，河北116例，山東45例，浙江31例，江西29例，河南26例，黑龍江16例，安徽14例，雲南8例，山西5例，遼寧4例，湖北3例，廣西2例。

中國衛健委也指出，截至4月23日24時，中國累計確診20萬654例，累計死亡病例4725例，現有確診病例2萬9531例當中，有236例是重症病例。

針對疫情遲未平息，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，中國的老年人口數量巨大，且中國目前年長者的疫苗接種率，還沒達到足以形成抵抗重症和死亡的免疫屏障。他也舉數據指出，全球的流感平均病死率為0.1%，Omicron的平均病死率約為0.75%，是流感的7到8倍，他提醒年長者特別是80歲以上的老人，病死率超過10%，是普通流感的近百倍。他藉此強調必須堅持動態清零，否則一放鬆就會造成大量的重症和死亡。

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