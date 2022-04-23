烏克蘭州長：烏東戰局白熱化 成功奪回3個村莊

烏克蘭東部地帶的州長今日在社交媒體上透露，烏克蘭軍隊成功從俄軍手中奪回了三座村落。（法新社；本報合成）

2022/04/23 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部地帶的州長今（23）日在社交媒體上透露，烏克蘭軍隊成功從俄軍手中奪回了三座村落，不過戰鬥非常激烈。而在這種情況下，雙方似乎不太可能在東正教復活節（Orthodox Easter，4月24日）期間休戰。

《法新社》報導，烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長辛內古博夫（Oleg Sinegubov）在Telegram上發文宣布了這項喜訊，「我們的人將俄羅斯部隊趕出了別茲魯基（Bezruki）、斯拉蒂納（Slatine）、普魯江卡（Prudyanka）三個村落。」但他也指出，在經歷過週五晨間的激戰後，烏軍轉為「鞏固位置」狀態。

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這些被奪回的村莊皆位於哈爾科夫市北方，靠近兩國邊界，其中普魯江卡距離俄國國境只有40公里遠。

辛內古博夫也談論了即將到來的東正教復活節，他說他已與當地宗教領袖交換過意見，並宣布教堂不會在復活節前夜提供「夜間服務」，「我們不允許集會，安全第一。」

盧甘斯克（Lugansk）當地州長蓋戴（Sergiy Gaiday）也在Telegram上向外界分享了有關當地戰況的資訊，他稱那裏的戰鬥也很慘烈，「無時無刻都有砲擊」，並且俄軍持續對魯比日內（Rubizhne）以及北頓內茨克（Severodonetsk）發起攻勢。

儘管如此，蓋戴表示，俄軍並沒有取得什麼值得一提的戰果；此外他也向民眾喊話，希望他們「有機會就快撤離」。

盧甘斯克州盧卡什夫卡村（Lukashivka）一座教堂，外觀上明顯可以看出經歷過戰火洗禮。當地居民透露俄羅斯人利用這間教堂做為彈藥存放點，因此遭到烏軍砲擊。（美聯社）

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