加拿大將援烏4門「M777榴彈砲」 含遠程導引砲彈「神劍」

加拿大將軍援烏克蘭「M777榴彈砲」。（路透）

2022/04/23 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭將近2個月，許多西方國家持續軍援烏克蘭，加拿大也將向烏克蘭軍援4門155口徑牽引砲「M777榴彈砲」，以及最新的遠程導引砲彈「神劍」（Excalibur），以幫助烏軍應對來自烏東的俄軍。

綜合外媒報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本週曾透露將軍援烏克蘭「重型火砲」的計劃，但當時未提供相關細節，而有消息人士透露，「加拿大在阿富汗戰爭期間購買的37門榴彈砲中，有4門已指定用於裝運」。

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對此，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）22日在記者會上證實此消息，表示加拿大與美國盟友一起「向烏克蘭移交了M777榴彈砲」；另外，加拿大還提供烏克蘭數量不詳的遠程導引砲彈「神劍」。

M777搭載數位火控系統，除了射擊管制外，也提供導航、火砲定位定向等功能。使用的彈藥有射程24公里的M107榴彈和射程40公里的M982神劍導引砲彈等。美國的升級版本M777ER可把最遠射程推升到70公里。

M777榴彈砲性能諸元：

重量：4200公斤

長度：10.7公尺

砲管長度：5.08公尺

操作人數：5至9人

射程：24公里（M107榴彈）、40公里（M982神劍導引砲彈）。M777ER版本提升為30至70公里

射速：一般射速每分鐘2發；最高射速每分鐘5發

美國陸軍開發的新型長程自走砲（ERCA），先前使用神劍（Excalibur）遠距離導引砲彈精準擊中43英里（約70公里）之外的目標。（圖擷自「The U.S. Army」YouTube）

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