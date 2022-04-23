上海疫情現狀太「魔幻」逼瘋居民 中國式蘇聯笑話網路瘋傳

中國上海武漢肺炎疫情失控，偏激防疫手段擾民又害命，當地居民苦不堪言。圖為上海一景。（路透）

2022/04/23 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，偏激防疫手段擾民又害命，當地居民苦不堪言，諷刺當地政府的聲音陸續湧現；有中國網友發表一則「中國特色蘇聯笑話」，其他中國網友笑稱「蘇聯笑話可以放倉庫了，現在是全新的時代」。

這則笑話原文疑似在中國問答論壇「知乎」發表，文中有兩人正在對話；第一人向第二人提問，要求出示通行證，否則不能在街上瞎逛，第二人詫異表示「怎麼了？有什麼事？」，第一人便答道「上海封城了你不知道？」

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第二人回覆自己剛從牢裡放出來，確實不知道，第一人感嘆「難怪，才釋放的呀。因為什麼進去的？」，第二人答道「我半個月前造謠，說上海要封城進去的」。

這則笑話諷刺意味十足，在牆外瘋傳，中國網友熱烈回應，大讚這是「中國特色蘇聯笑話」、「蘇聯笑話被掃進了歷史的垃圾堆」、「蘇聯笑話可以放倉庫了，現在是全新的時代」、「謠言類笑話應該是我們區別於蘇聯笑話中最有中國特色的」，有人笑稱「然後又被抓進去14天」，但其實還「挺好，不至於餓死」。

也有中國網友打趣反駁，「造謠，是靜態管理」、「現在已經封了21天，證明封城7天的確是謠言，你們就偷著樂吧（諷刺中國外交部發言人趙立堅『疫情期間生活在中國，你們就偷著樂吧』發言」。

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中國網友編「中國特色蘇聯笑話」。（翻攝網路）

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