雙城蒙塵 武肺防疫限制侵蝕香港與上海的國際色彩

4月19日拍攝的畫面顯示，封城導致本應繁忙的上海高架道路上幾乎空無一車。（彭博）

2022/04/22 21:08

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫上恪守清零政策，導致疫情再起的國際商業重鎮上海與香港的國際色彩大減，僑居雙城的外國人恐再爆出走潮。

上海封城目前進入第3週，香港則是面臨連續第3年的隔離與旅遊限制；身為中國與西方接觸的主要門戶，關閉邊境與暫停航班形同自廢武功，再加上該區其他大城已放棄清零與對外開放，上海與香港的國際商業樞紐地位備受挑戰。一度人潮川流不息的香港國際機場19日只有1班入境航班來自亞太以外地區，如今絕大部分航班都是出境，今年2、3月有超過18萬人離境，但入境人數僅3萬9千人。

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一如香港，同樣有大量外籍僑民的上海，可能也爆發外籍人士出走潮。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）估計，僑居中國的歐洲人人數自疫情爆發以來已砍半，並警告在今夏學期結束時恐再爆一波出走潮，「若剩下的另一半（歐洲僑民）離開，我也不會感到驚訝。」中國英國商會日前的報告也支持伍德克的說法，該報告稱，至少四成的中國國際學校教師會在新學年開學前離開──此一情況恐迫使海外僑民離開中國。

確診人數激增與嚴格的防疫政策，導致上海與香港過去賴以穩居國際旅遊與商業之都地位的相對安全感銳減，愈來愈多人想要離開。在上海經營線上太陽眼鏡品牌的美國企業家沃恩（Josh Vaughn）已1個月沒賺到錢，直言壓力很大，因為不知道封城要封到何時，「我很怕我的生意就這樣完了」；僑居上海、只願透露名叫蓋布瑞爾的義大利人確診後居家隔離超過3週，他表示已考慮搬家離開上海，「這座城市已失去光彩，不知是否會復原」。

伍德克還警告，堅持清零的嚴格防疫限制對中國經濟所造成的衝擊，恐促使部分外商將其區域總部撤離大中華地區；隨著世界各國逐步開放，此舉恐危及上海與香港未來繼續作為主要商業樞紐的地位。新加坡過去多年來一直與香港爭奪亞洲首屈一指國際商業樞紐頭銜，該國去年率全亞洲之冠宣布放棄清零改與病毒共存，今年4月又放寬對入境防疫措施，已完整接種疫苗者入境時免檢測與免隔離。

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武肺疫情限制導致入境香港航班銳減。圖為1日拍攝的香港國際機場離境大廳。（彭博）

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