倫敦警助蒐集俄軍「戰爭罪」證據 已收到近50起通報

英國倫敦警察廳（MPS）今（22）日指出，已蒐集到近50起俄軍觸犯「戰爭罪」的證詞，將協助彙整轉交給國際刑事法院（ICC）。圖為倫敦西敏寺4月初投影烏克蘭國旗。（美聯社資料照）

2022/04/22 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近2個月，英國倫敦警察廳（MPS）今（22）日指出，已經蒐集到近50起俄軍觸犯「戰爭罪」的證詞，將協助彙整轉交給國際刑事法院（ICC）。

據《CNN》報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第58天，英國倫敦警察廳今（22）日公開表示，已經蒐集到近50起俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪的證詞。

請繼續往下閱讀...

倫敦警方聲明指出，目前正在彙整這些證詞資料，並將把資料轉交給國際刑事法院。「戰爭罪」專案小組也呼籲英國境內任何掌握俄軍犯法證據的人出面提供資料，任何自2013年11月21日（俄軍侵略克里米亞）起所發生的案件都會被記錄。

倫敦警局反恐總警司莫菲（Dominic Murphy）則表示，隨著烏克蘭難民入境英國的數量增加，預計近幾週內所蒐集到的證詞、證據數量將開始成長。

莫菲強調，希望所有自願收留烏國難民的英國居民務必要轉達這項消息，向任何親眼目睹或者曾受俄軍所害的烏克蘭人清楚告知：「請讓他們知道，我們在這，我們可以幫助他們。」

據悉，國際刑事法院總檢察長卡林汗（Karim Khan）13日曾親赴烏克蘭基輔郊外的布查（Bucha）視察，並表示「有合理根據ICC管轄權內的法律已被（俄軍）觸犯了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法