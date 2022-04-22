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    謠言終結站》布查大屠殺屍體手會動？查核中心：錯誤訊息

    烏克蘭國防部推特在本月3日發布的影片遭網傳屍體動了，查核中心查證後確定此為錯誤資訊。（圖取自推特_@DefenceU）

    烏克蘭國防部推特在本月3日發布的影片遭網傳屍體動了，查核中心查證後確定此為錯誤資訊。（圖取自推特_@DefenceU）

    2022/04/22 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台上流傳一則標題為「這是烏克蘭發的原始影片，基輔郊區布查（Bucha），影片10秒的時候，地上的屍體手還動了起來；影片48秒的時候，車上反光鏡裡的人爬起來了」？查核中心22日報告指出，該影片內容是受車上擋風玻璃水斑與後照鏡廣角因素所致，並非屍體移動，該傳言為「錯誤」訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」22日發布的「事實查核報告」指出本（4）月3日開始社群平台流傳一則訊息搭配一分多鐘的影片訊息文字稱「基輔郊區布察，地上的「屍體」手還動了起來了，車上反光鏡里（裡）的人爬起來了...」。

    對此「TFC台灣事實查核中心」找到該影片的來源為烏克蘭國防部推特在本月3日發布的影片，查核中心諮詢資深攝影工作者廖瑞祥，他表示透過負片效果查看影片，影片9秒處屍體上突然出現一黑點，可見此黑點在原本影片中的亮度應該與天空和積水路面相似，因此可以證明這是擋風玻璃上的水斑，而不是屍體的手。

    另外，「車上反光鏡里的人爬起來」的傳言，查核中心諮詢專業汽車網站總編輯郭正浩，他表示，對比真實圖像，車子後照鏡中影像一定會失真。傳言影片車子的後照鏡是廣角鏡，因此不是屍體真的爬起來，而是廣角鏡造成的錯覺。

    「TFC台灣事實查核中心」在查證後，確定傳言稱烏克蘭國防部影片中的屍體造假，為車上擋風玻璃水斑與後照鏡廣角因素所致，並非屍體移動。因此，傳言為「錯誤」訊息。

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