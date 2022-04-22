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    反攻的號角！ 澤倫斯基：將透過「軍事手段」解除馬立波的封鎖

    澤倫斯基表示將透過「軍事手段」解除馬立波的封鎖。（路透）

    澤倫斯基表示將透過「軍事手段」解除馬立波的封鎖。（路透）

    2022/04/22 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨日要求俄軍封鎖馬立波的「亞速鋼鐵廠」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨日表示，將會透過軍事手段解除俄軍對馬立波的封鎖。

    綜合外媒報導，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）21日抵達烏克蘭首都基輔，澤倫斯基在與他們的聯合簡報會議上表示，烏克蘭正準備透過軍事手段解除俄軍對馬立波的封鎖，澤倫斯基說「有一種是軍事手段，這對我們來說很難，我們必須做好準備，並變得強大，所以需要合作夥伴們的幫助。」、「第二種是可以快速使用的外交和人道主義。」

    俄羅斯昨日宣布攻下了烏克蘭南部重要港口城市馬立波（Mariupol），俄軍聲稱僅剩「亞速鋼鐵廠」（Azovstal）還在抵抗，普廷下令針對鋼鐵廠採取圍而不攻的戰術，亞速營對此在官方推特宣稱儘管情況極其艱困，但亞速營還是有打出成果，在過去兩天內摧毀俄軍3輛戰車、2輛步兵戰車和1輛裝甲運兵車。

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