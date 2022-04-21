西班牙女相隔20天接連感染Delta、Omicron 打3劑仍兩度確診

西班牙一名31歲女醫護接連感染Delta和Omicron，兩次確診僅相隔20天，是疫情爆發以來所知二度感染間隔最短時間。西班牙疫情期間街景，人物與新聞事件無關。（法新社）

2022/04/21 22:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕西班牙一名31歲女子去年12月底到今年初的3週內，接連確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）Delta和Omicron病毒株，兩次確診僅相隔20天，是這場疫情爆發以來所知二度感染間隔最短的時間。

即將於23日在葡萄牙召開年會的「歐洲臨床微生物學和傳染病學會」（ECCMID）20日發新聞稿，公布這個案例。這名31歲女子為醫護人員，去年12月20日在醫護工作人員篩檢中PCR確診，當時她已經打過2劑疫苗，而且才打完第3劑12天。

請繼續往下閱讀...

這名女子並未出現任何症狀，居家隔離了10天後，返回工作崗位。但是，今年1月10日，她出現咳嗽、發燒、全身不舒服等症狀，做PCR檢測又確診，距離她上一次確診僅20天。基因定序顯示，她這兩次感染不同的病毒株，第1次是Delta、第2次是Omicron。

這份案例研究報告的其中一名作者、加泰隆尼亞健康研究所（Institut Català de Salut）的雷齊歐（Gemma Recio）說，「這起案例凸顯Omicron變種病毒株的免疫逃脫能力，不管是先前感染其他變異株康復或者接種疫苗而獲得的免疫力」，「換句話說，感染過新冠病毒的人，就算已經完整接種疫苗，也不能以為他們可免於二次感染」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法