要見澤倫斯基！ 西班牙總理秀影片 桑切斯：我到基輔了

2022/04/21 18:14

〔即時新聞/綜合報導〕為了表達力挺烏克蘭,西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)今(21日)稍早已抵達烏克蘭首都基輔(Kyiv),他也PO出影片表示,剛剛到基輔,還說「烏克蘭有西班牙的支持、團結和承諾」。

此前歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、英國首相強森(Boris Johnson)、捷克總理費亞拉(Petr Fiala)、波蘭總統杜達(Andrzej Duda)、愛沙尼亞總統卡里斯(Alar Karis)、立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)以及拉脫維亞總統李維茲(Egils Levits)都造訪過基輔,表達對烏克蘭人民的支持,桑切斯則成為新一個拜訪基輔的西方領袖,將與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面。

桑切斯在台灣時間下午3點04分於推特PO出一段影片,表示自己剛到基輔,並強調「烏克蘭有西班牙的支持、團結和承諾」。

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY