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    要見澤倫斯基！ 西班牙總理秀影片 桑切斯：我到基輔了

    西班牙總理桑切斯（左）今已抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（路透、歐新社檔案照；本報合成）

    西班牙總理桑切斯（左）今已抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（路透、歐新社檔案照；本報合成）

    2022/04/21 18:14

    〔即時新聞／綜合報導〕為了表達力挺烏克蘭，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）今（21日）稍早已抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），他也PO出影片表示，剛剛到基輔，還說「烏克蘭有西班牙的支持、團結和承諾」。

    此前歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、英國首相強森（Boris Johnson）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）以及拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）都造訪過基輔，表達對烏克蘭人民的支持，桑切斯則成為新一個拜訪基輔的西方領袖，將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

    桑切斯在台灣時間下午3點04分於推特PO出一段影片，表示自己剛到基輔，並強調「烏克蘭有西班牙的支持、團結和承諾」。

    西班牙總理桑切斯（左）今已抵達烏克蘭首都基輔，他PO出影片稱「烏克蘭有西班牙的支持、團結和承諾」。（圖取自Pedro Sanchez推特）

    西班牙總理桑切斯（左）今已抵達烏克蘭首都基輔，他PO出影片稱「烏克蘭有西班牙的支持、團結和承諾」。（圖取自Pedro Sanchez推特）

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