首度曝光！共軍055飛彈驅逐艦垂直發射反艦彈道飛彈影片流出

中共055飛彈驅逐艦疑似垂直試射反艦彈道飛彈，明顯看出該飛彈採取冷發射系統，意思是飛彈從發射管彈射出去後，再點燃發動機。（圖擷自推特）

2022/04/21 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上持續出現中國解放軍新式裝備影片，除「轟-6N」掛載「鷹擊-21」（YJ-21）空射型反艦彈道飛彈，以及一艘首度曝光的055型飛彈驅逐艦「無錫號」外，又傳出055飛彈驅逐艦疑似垂直試射「鷹擊-21」的影片流出。

綜合媒體報導，解放軍萬噸大驅用艦載垂直發射系統發射一枚未知飛彈的影片在網路上曝光，該飛彈採取冷發射（cold launch）系統，意思是飛彈從發射管彈射出去後，再點燃發動機，爆料影片提到，這枚飛彈是「鷹擊-21」反艦彈道飛彈。

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目前解放軍唯一一種反艦彈道飛彈為「東風-21D」（DF-21D），是陸基系統，「鷹擊-21」為其改良空射型，就在055飛彈驅逐艦垂直試射影片的同一天，網路上也出現「轟-6N」掛載「鷹擊-21」空射型反艦彈道飛彈的影片。

報導指出，這時間點的巧合，更像是中國有意透過非正式戰略訊息「洩密」，儘管055驅逐艦是否發射「鷹擊-21」還有待證實，但這再次提醒外界，中國正在為其不斷壯大的艦隊，發展新式武器的企圖。

爆料影片提到，這枚飛彈是「鷹擊-21」反艦彈道飛彈。（圖擷自推特）

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