謠言終結站》普廷戰後歸還中國大片領土？ 查核中心：假的！

影片內容稱俄烏衝突結束後俄方可能將大部分遠東地區領士出租甚至出售給中國，對此「TFC台灣事實查核中心」經查表示，此為虛構捏造之訊息，為「錯誤」訊息。（歐新社）

2022/04/20 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕近日影音平台上流傳一則標題為「普廷談俄烏戰後歸還中國遠東大片領土，不可思議！中國的回應讓人意外！」的影片，內容稱俄烏衝突結束後俄方可能將大部分遠東地區領土出租甚至出售給中國，TFC台灣事實查核中心經查表示此為虛構捏造之訊息，為「錯誤」訊息。

TFC台灣事實查核中心18日發布的「事實查核報告」指出，影音平台在本月13日流傳一則標題為「普京談俄烏戰後歸還中國遠東大片領土，不可思議！中國的回應讓人意外！」的影片，內容指稱「美國《國會山報》4月8日發表題為〈中國與俄羅斯的長期博弈〉的評論文章稱，中國正在對俄羅斯採取『長期競爭』策略，期待俄烏衝突結束後，俄方可能將大部分遠東地區領土出租甚至出售給中國。」

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對此，查核中心以關鍵字「國會山莊報」搜尋發現，該評論文章全篇都是作者自身意見與陳述，並未提及普廷曾經說過傳言所稱內容，且並未說明「俄羅斯總統普廷談俄烏戰後歸還中國遠東大片領土」的說法的來源為何。

另外，查核中心檢視中國外交部網站，外交部發言人趙立堅在4月11日例行記者會上答覆媒體詢問《國會山莊報》此篇文章時表示，「建議有關媒體認真讀一讀去年剛剛延期的《中俄睦鄰友好合作條約》。雙方明確表示已經徹底解決歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求，致力於將兩國共同邊界打造成永久和平、世代友好的紐帶。」

此外，查核中心還檢視俄羅斯外交部推特、俄國主要媒體《Sputnik News》、《RT》以及《美聯社》、《路透社》、《法新社》等國際主要通訊社，都並未發現謠言所稱的報導訊息，因此傳言為捏造不實的訊息的「錯誤」訊息。

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