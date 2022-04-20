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    最強群演！中國官媒宣傳上海物資無虞 眼尖網友發現到處都有她

    中國網友發現官媒新聞畫面頻出現這名女子，調侃她是「最強群演」。（圖翻攝自微博）

    中國網友發現官媒新聞畫面頻出現這名女子，調侃她是「最強群演」。（圖翻攝自微博）

    2022/04/20 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封城已半個多月，荒腔走板的防疫措施、物資匱乏導致民怨沸騰，中國官媒仍努力製造上海「豐衣足食」假象，讓人傻眼。有中國網友近日更發現，官媒播出的新聞畫面重複出現同一個女性，忍不住酸該女是「最強群演（群眾演員，台灣稱為臨時演員）」。

    上海疫情失控封城後，粗暴防疫、缺糧、延誤就醫致死等負面消息頻傳，民怨高漲。中國為保面子，日前透過官媒《央視》放送記者實地走訪畫面，營造上海物資無虞假象，但遭一票「覺醒」中國網友抓包，新聞裡頭找來的市民根本都是群眾演員，超市內琳瑯滿目的物資純粹只是擺拍，他們壓根兒不信官媒的報導！

    綜合中媒報導，近日微博上又瘋傳數個據稱是某官媒電視台的新聞畫面，報導內容是上海金山區被規劃為「防範區」，目前開放讓居民分時段到指定超市採購物資，而在上週五（15日），金山區衛清西路上的「山鑫公寓」也終於可以出門買東西，居民開心到附近超市採買。

    然而眼尖網友發現，新聞畫面中有一名戴著眼睛、身穿背心的女子頻繁出現，不管是公寓社區門口、超市都能看到她的身影，忍不住調侃她是「金山第一群演」，網友紛紛說，「做假新聞這麼不專業，難怪被抓包」、「這一次，簡直各類荒謬喜劇大全了」、「確定不是主演嗎？」

    引發討論後，上海廣播電視台旗下網路媒體《看看新聞》趕緊出面幫澄清，宣稱他們的記者找到這名被網友關注的女子，對方否認自己是群演，強調她就住在山鑫公寓，面對自己意外「走紅」，她是感到「既無奈又委屈」。

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    中國網友發現官媒新聞畫面頻出現這名女子，調侃她是「最強群演」。（圖翻攝自微博）

    中國網友發現官媒新聞畫面頻出現這名女子，調侃她是「最強群演」。（圖翻攝自微博）

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