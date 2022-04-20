為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武百科》飛鏢彈殺傷力驚人 傳俄軍在敘利亞內戰曾用過

    基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel）也發現俄軍砲彈攜帶的尖銳物。（美聯社；本報合成）

    基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel）也發現俄軍砲彈攜帶的尖銳物。（美聯社；本報合成）

    2022/04/20 19:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍傳出在烏克蘭竟空投「飛鏢彈」（Flechette）射平民，這是一種有如箭羽般的尾部來穩定飛行的尖銳鋼製投射物，長度3公分左右，起初是作為子彈使用，一戰時被改造成用飛機投擲的武器。此後又更改為利用一定高度爆炸的炸彈或砲彈將小箭射向四面八方的方式。

    「飛鏢彈」可有效攻擊分散在開闊地帶的步兵，曾被用於韓戰和越戰，但國際人權團體擔心造成大規模殺傷，施壓要求禁用。

    2014年，以色列在攻擊巴勒斯坦加薩走廊時，因使用飛鏢彈而遭受譴責，此後便停用至今。不過，據傳俄軍在敘利亞內戰也曾使用這款武器。

    飛鏢彈從幾百公尺高的地方落下時，撞擊的力量足以擊穿頭盔甚至車輛。這是一種大規模人員殺傷兵器，裝滿3000枚飛鏢彈的一發集束彈，可在長約300公尺，寬約90公尺，相當於2個足球場大小範圍中造成傷亡。

    另據《每日郵報》報導，英國彈藥專家吉布森（Neil Gibson）確定俄軍在布查使用122-mm 3Sh1砲彈，這是少數能裝填飛鏢彈的俄羅斯彈藥之一。次外，在基輔市郊另一個小鎮伊爾平，也發現俄軍動用飛鏢彈的證據。

    飛鏢彈性能諸元介紹

    英文名稱：Flechette，源自法語「Fléchette」，意為小箭頭或飛鏢。

    長度：約3公分

    重量：約6.35g

    種類：分為單發飛鏢彈和集束飛鏢彈

    投射方式：彈匣發射或空投

    速度：由彈匣發射的初速達每秒1372至1432公尺

    俄軍使用的122-mm 3Sh1砲彈，裡面填滿了飛鏢彈。（翻攝自Neil Gibson推特）

    俄軍使用的122-mm 3Sh1砲彈，裡面填滿了飛鏢彈。（翻攝自Neil Gibson推特）

    敘利亞內戰期間一名兒童手掌遭飛鏢彈射穿。（翻攝自推特@Dalatrm）

    敘利亞內戰期間一名兒童手掌遭飛鏢彈射穿。（翻攝自推特@Dalatrm）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一戰兇殘武器「飛鏢彈」 俄軍拿來對付布查平民
    2022/04/20 13:36

    一戰兇殘武器「飛鏢彈」 俄軍拿來對付布查平民
    聯合國人權高專辦開始調查24起俄羅斯集束炸彈攻擊行為
    2022/03/31 14:06

    聯合國人權高專辦開始調查24起俄羅斯集束炸彈攻擊行為

    女星蘇晏霈「五週換臉」仙氣逼人！
    俄軍在烏南用集束炸彈 烏克蘭檢察總長掌握證據
    2022/03/29 19:32

    俄軍在烏南用集束炸彈 烏克蘭檢察總長掌握證據
    自由說新聞》北約控俄軍用集束飛彈 烏克蘭平民死傷破千人
    2022/03/05 11:25

    自由說新聞》北約控俄軍用集束飛彈 烏克蘭平民死傷破千人

    高薪入隊 信義房屋首招幕僚儲備幹部 月薪7萬
    不顧平民死活 北約：俄軍以「集束炸彈」轟炸烏克蘭
    2022/03/05 06:16

    不顧平民死活 北約：俄軍以「集束炸彈」轟炸烏克蘭
    傾全力攻基輔？ 英專家：俄羅斯已調75％兵力打烏克蘭
    2022/03/01 18:03

    傾全力攻基輔？ 英專家：俄羅斯已調75％兵力打烏克蘭
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播