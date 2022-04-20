軍武百科》飛鏢彈殺傷力驚人 傳俄軍在敘利亞內戰曾用過

基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel）也發現俄軍砲彈攜帶的尖銳物。（美聯社；本報合成）

2022/04/20 19:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍傳出在烏克蘭竟空投「飛鏢彈」（Flechette）射平民，這是一種有如箭羽般的尾部來穩定飛行的尖銳鋼製投射物，長度3公分左右，起初是作為子彈使用，一戰時被改造成用飛機投擲的武器。此後又更改為利用一定高度爆炸的炸彈或砲彈將小箭射向四面八方的方式。

「飛鏢彈」可有效攻擊分散在開闊地帶的步兵，曾被用於韓戰和越戰，但國際人權團體擔心造成大規模殺傷，施壓要求禁用。

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2014年，以色列在攻擊巴勒斯坦加薩走廊時，因使用飛鏢彈而遭受譴責，此後便停用至今。不過，據傳俄軍在敘利亞內戰也曾使用這款武器。

飛鏢彈從幾百公尺高的地方落下時，撞擊的力量足以擊穿頭盔甚至車輛。這是一種大規模人員殺傷兵器，裝滿3000枚飛鏢彈的一發集束彈，可在長約300公尺，寬約90公尺，相當於2個足球場大小範圍中造成傷亡。

另據《每日郵報》報導，英國彈藥專家吉布森（Neil Gibson）確定俄軍在布查使用122-mm 3Sh1砲彈，這是少數能裝填飛鏢彈的俄羅斯彈藥之一。次外，在基輔市郊另一個小鎮伊爾平，也發現俄軍動用飛鏢彈的證據。

飛鏢彈性能諸元介紹

英文名稱：Flechette，源自法語「Fléchette」，意為小箭頭或飛鏢。

長度：約3公分

重量：約6.35g

種類：分為單發飛鏢彈和集束飛鏢彈

投射方式：彈匣發射或空投

速度：由彈匣發射的初速達每秒1372至1432公尺

俄軍使用的122-mm 3Sh1砲彈，裡面填滿了飛鏢彈。（翻攝自Neil Gibson推特）

敘利亞內戰期間一名兒童手掌遭飛鏢彈射穿。（翻攝自推特@Dalatrm）

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