上海照服員曝缺糧亂象！獨居嬤餓到吃大便 沒幾天死在家中...

上海一名家政婦拍片分享自己所服務的獨居老人因為封城期間缺糧，又不能出門，竟餓到吃排泄物。（圖翻攝自推特）

2022/04/20 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，連日來封城粗暴防疫、物資匱乏引爆民怨。一名自稱是家政婦（照服員）的女子近日拍片分享自己所服務的一名獨居老人，因為缺糧且封城期間不能輕易外出，老人家餓到只能吃自己的排泄物，沒幾天後過世，這名家政婦得知後相當難過。

近日在推特上流傳一段上海家政婦拍片自述親眼見到上海缺糧亂象的影片，該名女子宣稱，自己長期服務一名獨居老奶奶，上月疫情爆發進入封控狀態後，上海人無法自由行動，她自然也不能時常去探望這位奶奶；直到上月30日、31日，政府准許當地人「放風」採購，她便趁此機會去看奶奶過得如何，沒想到剛進門就一陣惡臭撲鼻，奶奶嘴裡正嚼著東西，一問才知道奶奶竟然餓到在「吃屎」。

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家政婦表示，自己當下心痛到哭了出來，「多可憐的老人啊，沒有吃的...這個時候他只要能嚼得動，他都會去吃，即使是大便，（因為）他想活下去。」家政婦接著說，自己近日又再打電話到奶奶家關心，但這次接電話的是奶奶的兒子，對方告訴她母親已於本月8日死在家中。家政婦稱自己雖然難過，「但這一切在我的意料之中」，直言處在這樣困難的情況，很難活太久。

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