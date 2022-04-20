坐飛機是否要配戴口罩？ 拜登：人民自主應變

CDC大眾運輸口罩令遭撤銷，正在研討是否要提出上訴，不過美國總統拜登卻表示，飛機乘客應否戴口罩交由人民自主應變。（法新社）

2022/04/20 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法官18日裁定，在大眾運輸工具上強制佩戴口罩違法，撤銷搭乘公共運輸的強制口罩令，對此，美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示將繼續根據各種因素對公共運輸口罩令的必要性進行評估，司法部稱若CDC認為有必要繼續執行口罩令將提出上訴，不過，美國總統拜登卻表示，飛機乘客應否戴口罩交由人民自主應變。

據《路透》報導，佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）18日裁定，在大眾運輸工具上強制佩戴口罩違法，撤銷全美範圍內搭乘公共運輸工具的強制口罩令，對此，美國CDC發言人19日發表聲明說：「我們將繼續根據各種因素對公共運輸口罩令的必要性進行評估，評估因素包括美國社區的疫情程度、傳播和新型變種毒株的風險，以及確診病例和重症病例的趨勢。」

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美司法部在聲明中表示：「如果CDC在評估後仍認為，對於公眾的健康依然需要強制口罩命令，司法部將對地區法院的決定提出上訴。」

不過，美國總統拜登被問及飛機乘客是否應配戴口罩，拜登回應，這應該由人民自主應變。（It's up to them.）

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