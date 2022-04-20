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    各國軍援成俄羅斯「眼中釘」 美官員：俄軍恐破壞軍援運輸路線

    一名美國國防官員警告，俄羅斯近期可能將武器運輸路線列為打擊目標。（法新社）

    一名美國國防官員警告，俄羅斯近期可能將武器運輸路線列為打擊目標。（法新社）

    2022/04/20 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續在烏克蘭東部抵抗俄羅斯侵略，各國軍援物資源源不絕湧入，由於各國軍援是烏克蘭得以持續抵抗的關鍵，因此也成為俄羅斯的「眼中釘」。一名美國國防官員警告，俄羅斯近期可能將武器運輸路線列為打擊目標，試圖減緩烏克蘭的武器供應。

    根據《CNN》報導，美國國防官員指出，俄軍並不會經常襲擊烏軍的補給車隊、鐵路運輸等移動式目標，但他們近期可能會試圖摧毀運補路線，包括橋樑、道路和鐵路。該名官員認為，即使俄軍成功打擊運補路線，他們也無法完全阻止軍援運輸，因為進入烏克蘭的西方軍援貨物量十分龐大。

    美國國防官員指出，美國與其盟國已向烏克蘭運送7萬件反裝甲武器，包括標槍、NLAW、RPG等，另外還有包括刺針飛彈在內的3萬枚防空飛彈，以及發射反戰車飛彈及防空飛彈的7000套各式發射器。

    美國及北約評估， 烏克蘭軍隊使用各項軍援武器有效地減緩俄羅斯的入侵腳步，而烏軍的成功原因有部分是來自於指揮系統，不同於俄軍指揮系統的高度集權，烏軍採取分散指揮權的方式執行作戰，允許初階指揮官在沒有高層授權的狀況下做出重要決策，也使得烏軍戰術靈活度比俄軍高上不少。

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