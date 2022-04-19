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    芬蘭總統確診 73歲尼尼斯托遠端辦公

    芬蘭政府宣布，總統尼尼斯托不幸遭感染武漢肺炎。（歐新社資料照）

    芬蘭政府宣布，總統尼尼斯托不幸遭感染武漢肺炎。（歐新社資料照）

    2022/04/19 19:08

    〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭總統辦公室今（19）日宣布，73歲的總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

    《路透》報導，芬蘭總統辦公室在聲明中表示，「儘管遭受感染，尼尼斯托總統狀況良好，並繼續遠端辦公。」總統辦公室也指出，尼尼斯托21日與22日訪問鄰國挪威的計畫將延期。

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