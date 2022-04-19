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    和俄羅斯一樣！ Google地圖更新 中國軍事空拍圖突然全無碼化

    有網友發現，中國軍事設施上的馬賽克都被消除，軍港和軍機機場都完整清楚呈現，笑說「雄三飛彈可以事先部署了」。（圖取自推特）

    有網友發現，中國軍事設施上的馬賽克都被消除，軍港和軍機機場都完整清楚呈現，笑說「雄三飛彈可以事先部署了」。（圖取自推特）

    2022/04/19 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續入侵烏克蘭，有網友發現，按一般規則應該被隱藏起來的俄國軍事設施，目前在Google Maps上皆被直接顯示，不再是模糊影像，讓全球網友都可協助通報俄軍動態。無獨有偶，也有網友發現，中國軍事設施上的馬賽克都被消除，軍港和軍機機場都完整清楚呈現，笑說「雄三飛彈可以事先部署了」。

    駐美烏克蘭記者柯瓦連科（Victor Kovalenko）18日在推特表示，Google Maps公開了所有俄羅斯軍事基地、防禦工事、設施、機場、噴氣式飛機、船舶、防空系統、核彈發射平台等衛星影像。

    也有網友在推特指出，「谷歌地圖上中國軍事設施沒有了馬賽克嘛～和俄國一樣了嘛」，並貼出4張清楚的衛星影像，可見指揮所、軍港和軍機機場沒有馬賽克，全都完整清楚呈現。

    對此，台灣網友紛紛笑說「雄三飛彈可以事先部署惹（了）」、「傷害不大，侮辱性極強」、「俄爹俄孝子都是一家的啊沒問題」、「俄羅斯中國省 沒毛病」、「辱華囉」，但也有人認為，Google Maps顯示的圖資理應不具太多軍事價值，而相關設施之所以不隱藏，是預設已經遭其他國家的軍用衛星看光，且相關影像也不會是即時畫面。

    稍早Google Maps在官方推特表示，先前並未針對俄羅斯的衛星畫面做出改動，等於是否認了相關消息。據悉，包括日本、台灣以及中國，皆可直接從Google Maps的衛星影像看到部份軍事設施，如左營、基隆港等，甚至也能直接見到出雲號、山東號在日本和中國的停泊影像。

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