中國黨委書記憂貪腐東窗事發 求神問卜請大仙端碗看水

中國又爆出前四川宜賓金農建設集團黨委書記兼董事長梁曉龍受賄逾千萬人民幣。（美聯社檔案照）

2022/04/19 17:24

〔中央社〕中國前四川宜賓金農建設集團黨委書記兼董事長梁曉龍，因在職期間受賄逾千萬人民幣，卻又害怕東窗事發，四處求助鬼神庇護，甚至請大仙端碗看水。

澎湃新聞報導，四川省紀委監委「廉潔四川」影片披露梁曉龍受賄詳情，估計金額達1000多萬人民幣。

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報導說，梁曉龍生長於礦工家庭，任宜賓縣司法局黨組書記、局長期間曾獲評選為「全國普法辦先進」。

2016年，梁曉龍調任金農建設投資集團有限責任公司董事長後開始腐化，總攬決策、經營、人事大權，加上從小就對古玩興趣濃厚，討好他的業主投其所好，總計共收藏古玩700多件，花費500多萬元。

報導說，2020年底他違規幫助某家廠商得標，因作賊心虛，指揮這家廠商的負責人把所有證據包括電腦和印表機，統統丟到金沙江裡。

但是梁曉龍還是害怕東窗事發，於是四處求助鬼神庇護，甚至請大仙端碗看水，隨身攜帶避邪擋煞的迷信物品，逃避調查並藉此減輕心理的壓力。

儘管如此，今年2月，宜賓市敘州區紀委監委仍給予梁曉龍開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌受賄犯罪行為移送檢察機關依法處理。

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