拿2英籍戰俘換烏國親俄領袖？ 英高官：沒打算順莫斯科的意

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯表示，英國政府不打算幫俄羅斯去和烏克蘭協調換俘。（路透）

2022/04/19 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日出招，提議以2名英國籍烏克蘭士兵戰俘交換被捕的烏國親俄反對派領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk），英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）今天（19日）透露，英國政府不打算順莫斯科的意去協調交換人質。

根據《CNN》 報導，烏克蘭逮捕親俄領袖梅維楚克後，2名淪為俄軍俘虜的英籍烏克蘭海軍陸戰隊員平納（Shaun Pinner）與亞斯林（Aiden Aslin）18日出現在俄羅斯國營電視台鏡頭前，開口請求英國首相強森（Boris Johnson）出面協調，讓烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受換俘。

請繼續往下閱讀...

不過，北愛爾蘭事務大臣路易斯今天直言，英國不打算幫助莫斯科去和烏方協調，但拒絕透露英國政府是否會透過其他管道讓這2名英籍士兵回國。他強調，英國政府當然要對英國公民負起責任，但這些英國士兵是非法到烏克蘭作戰，「他們不應該在那裡，在那裡是非法行為，這就是為什麼我要說，不要非法前往烏克蘭。當然英國支持烏克蘭武裝部隊，未來也會繼續提供支持，因為這是正確的決定。」

路易斯呼籲英國公民應通過「正確的管道」去幫助烏克蘭，例如金援或收留難民，而不是採取微血且不合法的方式去和烏國軍隊一同戰鬥。

烏克蘭親俄領袖梅維楚克被捕後，俄方提議以2名替烏克蘭作戰的英籍戰俘交換人質。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法