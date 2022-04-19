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    看光光？ 網傳Google解除俄羅斯軍事地點遮掩 Google回應了！

    可以看到停機坪上停著許多戰鬥機。（圖擷取自@MrKovalenko 推特）

    可以看到停機坪上停著許多戰鬥機。（圖擷取自@MrKovalenko 推特）

    2022/04/19 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍在戰爭期間犯下許多令人髮指的暴行，讓各國政府與企業紛紛出手制裁俄羅斯，有消息傳出Google解除俄國境內所有軍事設施的遮掩，讓全世界的網友可以協助通報俄軍動態。

    駐美烏克蘭記者柯瓦連科（Victor Kovalenko）在推特表示，Google Map公開了所有俄羅斯軍事基地、防禦工事、設施、機場、噴氣式飛機、船舶、防空系統、核彈發射平台等衛星圖像，可以看到停機坪上有許多大大小小的飛機停泊著，還有一艘巨大的航空母艦正在改裝。

    針對這個事件，Google發言人向俄羅斯通訊社表示，Google並沒有更改過Google Map對俄羅斯軍事與戰略地點的遮掩。

    有艘巨大的航空母艦正在改裝中。（圖擷取自@MrKovalenko 推特）

    有艘巨大的航空母艦正在改裝中。（圖擷取自@MrKovalenko 推特）

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