看光光？ 網傳Google解除俄羅斯軍事地點遮掩 Google回應了！

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍在戰爭期間犯下許多令人髮指的暴行,讓各國政府與企業紛紛出手制裁俄羅斯,有消息傳出Google解除俄國境內所有軍事設施的遮掩,讓全世界的網友可以協助通報俄軍動態。

駐美烏克蘭記者柯瓦連科(Victor Kovalenko)在推特表示,Google Map公開了所有俄羅斯軍事基地、防禦工事、設施、機場、噴氣式飛機、船舶、防空系統、核彈發射平台等衛星圖像,可以看到停機坪上有許多大大小小的飛機停泊著,還有一艘巨大的航空母艦正在改裝。

針對這個事件,Google發言人向俄羅斯通訊社表示,Google並沒有更改過Google Map對俄羅斯軍事與戰略地點的遮掩。

The service @GoogleMaps opened public access to satellite imagery in HQ of all Russian military bases, fortifications, facilities, airports, jets, ships, anti-air systems, nuclear rocket launchpads, etc. On this photo you can see Su-57, a 5th gen fighter jet. #OSINT pic.twitter.com/0aG58yswNQ