為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德衛生部長稱未來恐出現「殺手級變種」 眾學者反駁

    德國衛生部長勞德巴赫指出未來有可能出現「殺手級變種」，但勞德巴赫的說法卻被多名德國學者反駁。（法新社）

    德國衛生部長勞德巴赫指出未來有可能出現「殺手級變種」，但勞德巴赫的說法卻被多名德國學者反駁。（法新社）

    2022/04/19 11:31

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」仍在全球肆虐，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）在接受德媒訪問時提到，未來病毒變種速度將會越來越快，出現一種兼具「Omicron」的高傳染力及「Delta」致命性的「殺手級變種」。不過勞德巴赫的說法卻被多名德國學者反駁。

    根據《德國之聲》報導，勞德巴赫警告，武漢肺炎新變種取代舊變種的間隔時間會越來越短，這意味著衛生單位會越來越難以應對新型變種病毒，出現兼具「Omicron」及「Delta」兩者特性的變種是有可能的，如果出現這種病毒，將會是「殺手級變種」。

    勞德巴赫強調：「無論哪一種新型變種病毒，我們都應該盡可能為每一個公民提供足夠疫苗，不管是Omicron還是Delta，我們都要有『解藥』，在這前提之下才算是準備充分。」

    針對勞德巴赫的說法，漢堡大學病毒學者施密特-查納斯特（Jonas Schmidt-Chanasit）接受德媒《圖片報》訪問時提到，不管今年秋天會出現什麼「殺手變種」，按照WHO說法，這是一個不太可能出現的狀況，透過接種疫苗以及先前疫情感染後獲得的免疫力，德國社會目前已獲得基本免疫。

    波恩大學病毒學家史崔克（Hendrik Streeck）也反駁勞德巴赫的說法，指出病毒的演化特性都是希望自己更容易傳播，在躲過免疫系統的同時又要保持自身活性，從原則上來說，並不會變得更加危險。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓開放首日 Omicron亞變種病毒XE、XM境內首度現蹤
    2022/04/19 11:10

    南韓開放首日 Omicron亞變種病毒XE、XM境內首度現蹤
    南韓昨起全面解除社交距離措施 今通報11萬例確診
    2022/04/19 10:21

    南韓昨起全面解除社交距離措施 今通報11萬例確診

    最強懶人瘦身法一天一杯腰圍少一圈
    傳疫情清零大限明天到期 上海人將面臨更瘋狂篩檢
    2022/04/19 10:19

    傳疫情清零大限明天到期 上海人將面臨更瘋狂篩檢
    中國23省日增逾2.1萬本土病例 上海再通報7死
    2022/04/19 10:10

    中國23省日增逾2.1萬本土病例 上海再通報7死

    新光人壽百億推案 經濟部旁千坪角地
    中國罕見高官勘疫造假被抓包 他懷疑上海故意讓中央難看
    2022/04/19 08:39

    中國罕見高官勘疫造假被抓包 他懷疑上海故意讓中央難看
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播