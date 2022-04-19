德衛生部長稱未來恐出現「殺手級變種」 眾學者反駁

德國衛生部長勞德巴赫指出未來有可能出現「殺手級變種」，但勞德巴赫的說法卻被多名德國學者反駁。（法新社）

2022/04/19 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」仍在全球肆虐，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）在接受德媒訪問時提到，未來病毒變種速度將會越來越快，出現一種兼具「Omicron」的高傳染力及「Delta」致命性的「殺手級變種」。不過勞德巴赫的說法卻被多名德國學者反駁。

根據《德國之聲》報導，勞德巴赫警告，武漢肺炎新變種取代舊變種的間隔時間會越來越短，這意味著衛生單位會越來越難以應對新型變種病毒，出現兼具「Omicron」及「Delta」兩者特性的變種是有可能的，如果出現這種病毒，將會是「殺手級變種」。

請繼續往下閱讀...

勞德巴赫強調：「無論哪一種新型變種病毒，我們都應該盡可能為每一個公民提供足夠疫苗，不管是Omicron還是Delta，我們都要有『解藥』，在這前提之下才算是準備充分。」

針對勞德巴赫的說法，漢堡大學病毒學者施密特-查納斯特（Jonas Schmidt-Chanasit）接受德媒《圖片報》訪問時提到，不管今年秋天會出現什麼「殺手變種」，按照WHO說法，這是一個不太可能出現的狀況，透過接種疫苗以及先前疫情感染後獲得的免疫力，德國社會目前已獲得基本免疫。

波恩大學病毒學家史崔克（Hendrik Streeck）也反駁勞德巴赫的說法，指出病毒的演化特性都是希望自己更容易傳播，在躲過免疫系統的同時又要保持自身活性，從原則上來說，並不會變得更加危險。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法