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    南韓開放首日 Omicron亞變種病毒XE、XM境內首度現蹤

    南韓自18日起全面解除社交距離措施，睽違2年多後恢復正常生活。（彭博）

    南韓自18日起全面解除社交距離措施，睽違2年多後恢復正常生活。（彭博）

    2022/04/19 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓自18日起全面解除社交距離措施，睽違2年多後恢復正常生活，不過今（19日）仍通報新增11萬8504例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，還首度在境內發現結合「BA.1」及「BA.2」亞變種的兩種重組病毒「XE」、「XM」。

    綜合南韓媒體報導，韓國中央防疫對策本部今通報，解除防疫措施首日，新增11萬8504例確診，其中境外移入僅佔20例，其他全是社區感染，以週二通報的數據為準，這是單日新增確診病例數時隔七週再降至20萬例以下；另有130人死亡，累計1647萬1940例確診、2萬1354人過世；現有重症減少16例來到834例。

    不過結合「BA.1」及「BA.2」亞變種的重組病毒首度在南韓現蹤，發現2例感染重組病毒XE的病例，以及1例感染XM的病例，韓防疫部門表示，WHO將XE與XM都歸為Omicron類毒株，特性與BA.1沒有太大不同，鑑於目前尚無關於其傳播力、致重症率等資料，將加強對變異株的監控工作。

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