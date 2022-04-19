澤倫斯基籲將俄列支持恐怖主義國家 美國務院正研究可能性

美國國務院發言人普萊斯週一被問到，是否有可能將俄羅斯列入支持恐怖主義的國家，他回應，「我們正在仔細研究相關事實與法律。無論是這項權力，還是法律賦予的其他權力，如果有效且適當，我們將會採用」。（法新社）

2022/04/19 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前呼籲美國總統拜登（Joe Biden）將俄羅斯列入支持恐怖主義的國家。美媒報導，美國國務院官員正在研究所有可以使用的工具，迫使俄羅斯為入侵烏克蘭負責，包括將俄國列為支持恐怖主義國家的可能性，估計需要數週才能做出決定。

《CNN》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）週一被問到，是否有可能將俄羅斯列入支持恐怖主義的國家時，指出「我們正在仔細研究相關事實與法律。無論是這項權力，還是法律賦予的其他權力，如果有效且適當，我們將會採用」。

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報導指出，根據美國國務院定義，所謂支持恐怖主義的國家，代表這個國家「替國際恐怖主義行徑數度（repeatedly）提供支持」，目前僅有北韓、伊朗、古巴及敘利亞在名單上。

報導提到，美國已對俄羅斯入侵烏克蘭戰役祭出嚴厲制裁，若將其列入名單將被視作象徵性舉動，並給俄羅斯經濟帶來更大損失，包括禁止俄國購買商業與軍事用途的產品，以及制裁那些仍與俄國進行某些貿易活動的其他個人與國家。

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