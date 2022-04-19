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    馬立波工廠內千名平民避難 亞速營：親俄軍隊「自願」開火

    「亞速營」指揮官普羅柯潘科表示，俄軍和親俄軍隊明知廠內有避難平民，但他們仍向廠區開火。圖為亞速鋼鐵廠。（路透）

    「亞速營」指揮官普羅柯潘科表示，俄軍和親俄軍隊明知廠內有避難平民，但他們仍向廠區開火。圖為亞速鋼鐵廠。（路透）

    2022/04/19 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕位於亞速海沿岸的烏克蘭港口都市馬立波（Mariupol）已被俄軍圍攻多日，目前烏克蘭守軍已退守至亞速鋼鐵廠（Azovstal），廠內更有近千名老弱婦孺在避難。負責守衛馬立波的烏克蘭國民衛隊「亞速營」指揮官普羅柯潘科（Denys Prokopenko）表示，俄軍和親俄軍隊明知廠內有避難平民，但他們仍向廠區開火。

    根據美國《CNN》報導，亞速營18日晚間在加密社群媒體「Telegram」上發布一段影片，顯示有數十名兒童及婦女在工廠地下室避難。普羅柯潘科表示，在廠區內的避難者遍布各年齡層，婦女、兒童及馬立波守軍的家人。馬立波巡警隊長佛西寧（Myhailo Vershynin）也提到，有近1000名老弱婦孺在鋼鐵廠內避難。

    普羅柯潘科指出，俄軍和親俄勢力軍隊在明知道鋼鐵廠內有避難平民的前提下，仍「自願」向工廠開火，包括使用炸彈、火箭彈、各式火砲，甚至是用於攻擊地下掩體的特殊炸彈，從地面及海上四面八方、不分青紅皂白地狂轟濫炸。

    普羅柯潘科直言，馬立波劇院、婦幼醫院、學校及民宅都已被俄軍摧毀，但俄軍聲稱要提供平民疏散及安全管道，「沒有人會相信此事」。

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