利維夫遭俄飛彈攻擊 歐盟：烏克蘭全境無法倖免於難

利維夫18日遭到俄軍飛彈攻擊，造成7死11傷。（法新社）

2022/04/19 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）18日遭到俄軍飛彈攻擊，造成至少7死11傷。烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）強調，目前烏克蘭沒有一個地方是「真正安全的」。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也提到，烏克蘭沒有任何地方可倖免於克里姆林宮的無意義攻擊。

綜合外媒報導，卓夫科瓦指出，現在烏克蘭沒有一個地方、一個城鎮或一個村莊是安全的，俄羅斯不只和烏克蘭軍人作戰，它也和烏克蘭平民作戰。卓夫科瓦表示，俄羅斯認為利維夫一家汽車維修工廠與軍事設施有關，就對其發動攻擊、殺死平民。卓夫科瓦呼籲國際應繼續提供軍事援助，讓烏克蘭能夠贏得這場戰爭。

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針對俄軍發射飛彈造成多位平民死亡，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，俄軍不分青紅皂白地砲擊平民和民用基礎設施，歐盟對此強烈譴責，從最近俄軍對利維夫及其他烏克蘭西部城市的攻擊來看，烏克蘭沒有任何地方可以從俄軍的攻擊中倖免。

波瑞爾強調，歐盟將繼續支持國際刑事法院調查俄羅斯犯下的戰爭罪行，並呼籲俄羅斯立刻無條件停止敵對行動，並從烏克蘭撤出所有部隊和軍事裝備。

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