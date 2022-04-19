俄軍在烏東前線發動大規模攻勢 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍18日在烏東多地發起進攻，「頓巴斯之戰已經開打」。圖為向馬立波聚集的親俄分離勢力軍隊。（路透）

2022/04/19 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊從烏克蘭首都基輔撤出後，重新集結至烏克蘭東部地區，準備發動大規模攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，俄軍在烏東多地發起進攻，「頓巴斯之戰已經開打」。

綜合外媒報導，澤倫斯基在18日的例行談話影片中表示：「俄軍已經打響他們準備已久的頓巴斯戰役，有相當數量的俄軍參與此次大規模行動。」但澤倫斯基強調：「無論他們向烏東投入多少兵力，我們都將繼續戰鬥、抵抗，我們每天都會這麼做，我們不會放棄任何屬於烏克蘭的東西，同時我們也不需要任何不屬於我們的東西。」

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烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在加密社群軟體「 Telegram」上寫到：「戰爭的第二階段已經啟動，相信烏克蘭軍隊，他們非常強大。」

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）18日在電視發表談話時提到：「今天早上，在頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）和哈爾科夫州（Kharkiv）的幾乎整條前線上，俄軍企圖突破我軍的防線。幸運的是，烏克蘭軍隊堅守前線，俄軍攻勢只攻進兩個城市，當地戰鬥仍在持續，我們沒有放棄我們的領土。」

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