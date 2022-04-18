12歲烏克蘭孤女淪俄羅斯宣傳戰樣板 烏政府：至少綁架4萬人

烏克蘭南部城市馬立波已成斷垣殘壁，罹難者還在路邊。（路透）

2022/04/18 06:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭之前，12歲的綺拉‧奧貝丁斯基（Kira Obedinsky）是一個快樂的女孩，如今在戰火中受傷的她成了孤兒，一個人住在烏克蘭東部一家由俄羅斯控制的醫院裡，而且成為莫斯科宣傳戰的棋子。

美國有線電視新聞網（CNN）17日報導，綺拉的母親在她還是嬰兒的時候就去世了，父親是前烏克蘭國家水球隊隊長，3月17日在俄軍攻入東南部城市馬立波時被槍殺。

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幾天後，綺拉和她父親的女友試圖和鄰居們一起步行逃離馬立波，但綺拉被地雷炸傷，被送往頓內茨克地區的一家醫院，當地由俄羅斯支持的分離主義者所控制。

現在，綺拉的祖父擔心再也見不到她，因為頓內茨克當局的官員打電話通知他去認領，卻因為戰爭無法成行。他說，他被告知綺拉最終將被送往俄國的孤兒院。

俄國政府表示，已協助至少6萬名烏克蘭人越過俄羅斯邊境，轉移到「安全地帶」。烏國政府則說，約4萬人被強行遷徙，指控這是綁架和強制驅逐。

聯合國難民署表示，自2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，已有超過43.3萬名烏克蘭難民抵達俄國。烏國官員表示，數千人被強行驅逐到俄國領土，違背他們的意願遷徙到俄國偏遠地區。

烏克蘭總統澤倫斯基在接受CNN訪問時指控，俄羅斯迫使成千上萬烏克蘭人逃離馬立波進入俄羅斯，「我們不知道他們在哪裡」，其中包括數千名兒童，「我們想知道他們發生了什麼事。他們是否身體健康。不幸的是，這方面沒有任何資訊。」

CNN採訪馬立波當地居民，他們說他們只有兩個選擇：去俄羅斯，不然就得死。據他們描述，俄羅斯和「頓內茨克人民共和國」（DPR）士兵突然襲擊防空洞，命令裡面的人立即離開。沒有人知道這些人被帶去哪裡，其中5人被送往俄羅斯，有3人後來逃脫。

烏克蘭和美國官員以及獨立人權觀察員還聲稱，俄羅斯和分離主義民兵正透過所謂的「過濾營」（filtration camps）對數萬名烏克蘭平民進行處理。他們在那裡會接受生物特徵鑑識，手機和身份證明文件在被送往俄羅斯之前會被沒收，到了俄羅斯再提供新的身份證明文件。

據報導，一再淡化俄軍在烏克蘭暴行的俄國媒體，播放綺拉開心地談論她被允許打電話給祖父的影片。主持人聲稱，這是綺拉並未遭到綁架的「證據」，一切都是「烏克蘭的謊言」。

與此同時，綺拉的祖父收到她的一段錄音訊息，告訴他不要哭。可是，這個在戰火失去家人、自由和家園的小妹妹，無法停止自己的眼淚。「好久沒見到你了」，她說。「我想哭。」

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