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    中國副總理被爆料 視察上海疫情竟在大樓頂擺拍作秀

    中國國務院副總理孫春蘭（左4）日前到上海一老舊社區視察，被爆是在當地一棟大樓的樓頂擺拍作秀。（圖翻攝自微博）

    中國國務院副總理孫春蘭（左4）日前到上海一老舊社區視察，被爆是在當地一棟大樓的樓頂擺拍作秀。（圖翻攝自微博）

    2022/04/18 00:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，堅持「動態清零」的粗暴防疫不僅沒讓確診數字下修，反而引爆民怨。日前中共上海市委書記李強視察當地社區阿嬤當街痛罵；近日中國國務院副總理孫春蘭也透過官媒宣稱到上海老舊社區了解疫情，結果卻被發現，根本是躲在一棟大樓樓頂聽簡報擺拍。

    中媒《澎湃新聞》報導指出，中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭15日、16日在上海指導疫情防控工作，並前往夢花街等老舊社區視察疫情狀況；官媒《央視》也轉播報導，在微博上搜索關鍵字即可找到相關畫面。

    然而不少中國網友17日在推特上爆出孫春蘭根本在演戲，她確實出現在夢花街附近，但根本沒在街頭露面，只是在當地的上海豫園集團大樓的樓頂聽簡報，過程被附近的大樓住戶拍下，對照畫面背景，與央視新聞中的畫面相符。

    其實，這已不是孫春蘭視察疫情第一次爆出爭議，最為人所知的是2020年3月至武漢視察，當孫春蘭在官員簇擁下步行穿梭在封鎖社區的巷道，樓上有居民隔著窗高聲控訴「假的、假的、全部都是假的」，相關影片也在網路上瘋傳。

    這次孫春蘭假裝視察疫情的消息被爆出後，網友紛紛酸「人家這是避免擾民」、「在樓頂視察，這叫高瞻遠矚」、「在樓頂就不用擔心被人罵了」、「擺拍好交差，大家都是混口飯吃」。

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    孫春蘭與一行官員在樓頂假裝視察的畫面，被附近大樓住戶拍下。（圖翻攝自推特）

    孫春蘭與一行官員在樓頂假裝視察的畫面，被附近大樓住戶拍下。（圖翻攝自推特）

    孫春蘭與一行官員在樓頂假裝視察的畫面，被附近大樓住戶拍下。（圖翻攝自推特）

    孫春蘭與一行官員在樓頂假裝視察的畫面，被附近大樓住戶拍下。（圖翻攝自推特）

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