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    《CNN》專訪烏克蘭總統 澤倫斯基：不以放棄領土交換結束戰爭

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受《CNN》專訪，強調烏方不願意以放棄領土來結束與俄羅斯的戰爭。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受《CNN》專訪，強調烏方不願意以放棄領土來結束與俄羅斯的戰爭。（歐新社）

    2022/04/18 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰已逾一個半月，俄羅斯未有收手跡象，烏克蘭也堅決不屈服。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日在基輔接受《CNN》專訪時重申立場，強調烏方不願意以放棄領土來結束與俄羅斯的戰爭，直言若凡事都順莫斯科的意，只會讓俄方得寸進尺！

    《CNN》17日播出獨家專訪，問及俄軍轉移戰線至烏東頓巴斯地區（Donbas），準備以「解放頓巴斯」為名與烏軍大戰一場，澤倫斯基強調，烏克蘭不願意放棄東部領土交換結束這場戰爭，「如果俄羅斯占領頓巴斯，你不能保證他們不會再次企圖進攻基輔。我不信任俄軍和俄國領導層，這就是為什麼堅持立場非常重要，這場烏東大戰可能影響烏克蘭的未來。」

    澤倫斯基也憤慨表示，自烏俄情勢升溫一直到戰爭爆發，他已經很難相信某些國家或領導人，他也不再相信什麼安全保證、國際法，痛批這些理應維持世界秩序的條文在這場危機中根本沒有發揮作用。

    他接著說：「如果你是我們的朋友或夥伴，就給我們武器、支持和金錢，阻止俄羅斯的野心，如果你們是真的朋友，就算排除萬難也可以做到。現在我的信念就是相信我們的人民，相信我們的軍隊，相信各國不僅在言語上，還會以實際行動支持我們...但正如你所建，並不是每個人都有足夠的勇氣。」

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