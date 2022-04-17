棄保？菲律賓總統大選進入倒數 兩強對決謠言滿天飛

菲律賓馬尼拉市長杜馬戈索（左起）、前國防部長龔薩雷斯、參議員賴克遜等3名總統候選人今天連袂召開記者會，指稱支持率排名第2的反對派領袖羅貝多陣營有人要求他們退選。（路透）

2022/04/17 22:30

〔中央社〕今天是復活節，也是菲律賓一年一度重要節日「聖週」最後一天。在這個神聖的宗教節日，卻充滿總統大選煙硝味，一場政治大戲在馬尼拉都會區一間五星級酒店上演。

3名總統候選人馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）、參議員賴克遜（Panfilo Lacson）、前總統雅羅育（Gloria Arroyo）時代的國防部長龔薩雷斯（Norberto Gonzales）今天連袂在酒店召開記者會，指稱支持率排名第2的反對派領袖羅貝多陣營有人要求他們退選，以顧全大局讓現任副總統羅貝多有機會在5月9日的總統大選勝出，成為各大媒體今天的頭條話題，讓這個「聖週」一點也不平靜。

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菲律賓是虔誠的天主教國家，與耶誕節相較，紀念耶穌受難並復活的「聖週」在教義上的重要性有過之而無不及，不僅各大商場於14日的「聖週四」（又稱濯足節）和15日「聖週五」耶穌受難日不營業，選舉委員會甚至明令禁止候選人在這兩天舉辦造勢活動。

菲國選委會官員13日表示：「我們是天主教國家，因此我們信仰上帝。讓我們給菲律賓人一段反思的時間，也許我們可以從競選活動中稍事歇息。」

這名官員說，更重要的是，如果候選人在這兩天舉辦競選活動，「等待他們的是取消競選資格和進監牢」。

出人意料的是，聖週還沒過，3名總統候選人今天就連袂召開記者會，點燃總統大選選戰。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）3月中旬調查顯示，10位總統候選人中，前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）以56%支持率遙遙領先，羅貝多支持度雖從2月下旬的15%攀升到24%，仍大幅落後小馬可仕。

暫且不論羅貝多陣營是否要求其他候選人退選，增加她與小馬可仕一搏的勝算，大選進入最後階段肉搏戰，各界最關心的莫過於小馬可仕是否已十拿九穩篤定當選，或羅貝多仍有機會翻盤逆轉勝。

政治分析家海達里安（Richard Heydarian）12日在專欄中分析，羅貝多要在本屆大選勝出，除了利用小馬可仕和總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）結盟組成「聯合陣營」的分裂，還必須「聯合反對派候選人」，使羅貝多最終在選票上得益。

菲律賓總統選制與台灣最大不同之處在於，正副總統由選民分別投票選出。換句話說，雖然小馬可仕和薩拉搭檔競選正副總統，小馬可仕支持者不一定選擇投給薩拉，反之亦然。

這也是菲律賓近來出現一群「羅薩配」（羅貝多與薩拉．杜特蒂）支持者的原因。雖然羅貝多和薩拉並未搭檔競選正副總統，選民仍可分別投票給這兩位女性候選人。

事實上，菲國南部民答那峨選民雖然力挺來自民答那峨的薩拉，受馬可仕專政時期對南部的鐵腕統治影響，民答那峨選民對小馬可仕的支持並非堅不可摧。

「亞洲脈動」民調顯示，2月下旬到3月中旬，小馬可仕在民答那峨支持率從68%掉到62%；在薩拉擔任市長的納卯（Davao）地區，小馬可仕支持度甚至下滑19個百分點之多。

另一方面，隨著投票日逼近，棄保效應發酵下，民調落後的總統候選人被要求退選甚至將自行宣布退選的耳語與謠言開始擴散。

目前民調第3的杜馬戈索13日說，傳聞指他將在5月1日前退出總統選戰，做為交換條件，他將被任命為下屆內政部長的說法是空穴來風，對手希望藉此讓他的支持者轉向，將選票投給他們。

民調落後的退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）3月下旬也否認謠傳，指自己並未決定退出選戰。

2016年菲律賓總統大選，角逐副總統寶座的小馬可仕原本民調領先，最後卻以些微差距敗給羅貝多。如今菲律賓政壇棄保耳語瘋傳，民調落後候選人在復活節大動作出面否認將退選，一方面可看出大選戰況激烈，但恐怕難以撼動兩強對決局面，小馬可仕和羅貝多鹿死誰手才是選民和觀察家最終關注焦點。

菲律賓副總統羅貝多（前排左）這次競選總統目前民調居第二，圖為她在競選活動中走入人群，有支持者趁機合照。（路透資料照）

菲律賓總統候選人小馬可仕（Ferdinand Bongbong Marcos Jr）目前民調領先，圖為競選造勢T恤，上面印著小馬可仕與競選搭檔、達沃（Davao）市長薩拉·杜特蒂的肖像。（彭博）

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