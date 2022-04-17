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    日本通天閣巨型溜滑梯完工 造價6900萬等引熱議

    日本大阪知名景點通天閣外新建一座離地22公尺的巨型溜滑梯，預計今年5月9日對外營業。（圖擷取自Google）

    日本大阪知名景點通天閣外新建一座離地22公尺的巨型溜滑梯，預計今年5月9日對外營業。（圖擷取自Google）

    2022/04/17 22:54

    〔中央社〕日本大阪知名景點通天閣外一座離地22公尺巨型溜滑梯，將在今年5月9日對外營業。由於建造成本高達3億日圓（約新台幣6900萬元），且每次收費1000日圓等，引發日本網友熱議。

    日媒THE PAGE報導，負責營運通天閣的「通天閣觀光公司」，2021年12月動工興建全長約60公尺的巨型溜滑梯最近已完工，4月16日邀相關人士舉行「試滑會」。

    這座巨型溜滑梯名稱為TOWER SLIDER，預計今年5月9日起正式對外開放滑行。

    通天閣觀光表示，溜滑梯從離地約22公尺的通天閣3樓中層觀景台開始，往下從外面繞著電梯塔旋轉一圈半，最後抵達地下一樓出口；整個滑行過程約10秒鐘。

    溜滑梯採用管狀包覆，不會有拋飛危險，採用不鏽鋼搭配透明隔熱聚碳酸酯板，部分滑行段在滑行過程還可以眺望外面風景。

    負責溜滑梯設計與施工的業者表示，通天閣1956年完工屬老式建物沒有詳細設計圖，整個施工過程相當辛苦，但經過反覆考量最後順利完工，他們對這座溜滑梯引發許多迴響感到驚訝。

    通天閣觀光公司社長高井隆光說，這次總工程花費約3億日圓，「想著（遊客）要滑幾次才能回本的同時，通天閣的經營也因為疫情相當吃力」。

    高井說，雖說如此，「但危機就是轉機，正是因為目前人潮不多才能做」，希望在迎接大阪主辦2025年世界博覽會（大阪關西世博）時，這座溜滑梯成為炒熱關西氣氛的契機。

    巨型溜滑梯預計從5月9日上午10時正式對外營業，每次滑行費用1000日圓，可搭乘對象年齡從7歲到64歲（7歲到12歲需家長同意）、體重也限制在100公斤以下。

    有日本網友在這則新聞下方留言說，「要價3億日圓的溜滑梯，不愧是大阪，想滑」、「3億日圓事件」、「有預感會大排長龍」、「進觀景台要另外收費，整體費用有點貴」、「去大阪玩又多一個理由」、「想滑又擔心屁股痛」等。

    大阪府知事吉村洋文今天也在個人推特上分享這則新聞。

    日本大阪知名景點通天閣外新建一座離地22公尺的巨型溜滑梯，預計今年5月9日對外營業。（圖擷取自通天閣Tsutenkaku Tower官網）

    日本大阪知名景點通天閣外新建一座離地22公尺的巨型溜滑梯，預計今年5月9日對外營業。（圖擷取自通天閣Tsutenkaku Tower官網）

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