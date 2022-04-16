女嫁軟飯夫慘遭家暴 命危送醫急救5天後不幸離世

中國一名38歲女子遭軟飯丈夫毆打，搶救5天後不幸離世。（翻攝自《網易》）

2022/04/16 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽淮南38歲黃姓女子與丈夫黃男結婚9年，全家經濟只靠黃女一人支撐；本月1日凌晨，夫妻2人疑口角演變肢體衝突，黃女被丈夫毆打至心跳停止，送醫搶救後恢復心跳，轉送加護病房，但5天後仍不幸離世，留下2個年幼女兒。

中國網友黃麗聲稱為受害者黃女的胞姊，在網路上爆料妹妹被妹婿家暴毆打致死。黃麗表示，妹妹與妹婿結婚9年，育有2女，但婚姻並不美滿，妹婿婚後一直沒有正經工作，2個孩子都靠妹妹經營服飾店撫養，且妹婿平日行為也很變態，不僅對妹妹家暴，還在服飾店安裝監聽器及監視器來監視她，妹妹曾一度想離婚，但被家人勸和。

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黃麗指，本月1日凌晨，妹妹與妹婿疑似發生口角，隨後演變成肢體衝突，妹妹被妹婿打到心跳停止，送醫搶救20多分鐘恢復心跳，轉送加護病房，然而5天後仍不幸離世，留下2個女兒，一個8歲，一個4歲。離譜的是，從事發到妹妹離世，妹婿從未露面。

淮南公安證實確有此案，並透過公告指出，事發當日，黃男將黃女毆打至昏迷後撥打急救電話，黃女送醫急救後恢復心跳，轉送加護病房，但5天後身亡，黃男在本月12日遭逮。

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