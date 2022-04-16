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    輝瑞BNT研究：5至11歲孩童接種加強劑 Omicron抗體增36倍

    輝瑞研究表示，兒童接種加強劑，Omicron抗體增36倍。示意圖。（法新社）

    輝瑞研究表示，兒童接種加強劑，Omicron抗體增36倍。示意圖。（法新社）

    2022/04/16 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國輝瑞藥廠（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech（BNT）14日發表最新研究結果，數據顯示，5至11歲兒童在接種該品牌武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第3劑加強劑後，將對Omicron變異病毒株產生高防護力。

    綜合兩公司聲明與《路透》報導，該研究針對140名年齡介於5至11歲，接種了加強劑的兒童進行測試，並針對其中30名受試者進行血清分析；結果顯示，受試者對原始武肺病毒的中和抗體提高了6倍，對Omicron變異病毒株的中和抗體則增加了36倍。

    一般成人接種的劑量是30微克，而此研究140名受試者的加強劑劑量則為10微克，以此測試安全性，同時測驗是否能產生免疫力。

    輝瑞與BNT計劃在未來幾天內將數據提交給美國食品藥物管理局（FDA），為5至11歲的兒童申請接種加強劑的緊急使用授權，並預計在近期向全球其他機構提交更多授權申請。

    目前還不清楚該年齡組對第3劑疫苗的需求量有多大；根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，該年齡層中只有28%，約800萬名兒童接種2劑疫苗。

    專家表示，這些數據「很有希望」，但也示警，此研究規模非常小，要理解加強劑在預防兒童重症、住院的效力，以及應對未來可能出現的變異病毒株方面，需要更多研究數據。

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