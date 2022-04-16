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    吃飯是奢侈！網友曝光上海誇張外送價目

    單日一趟外送就花了網友人民幣1020元（約新台幣4558元）。（圖翻攝自臉書）

    單日一趟外送就花了網友人民幣1020元（約新台幣4558元）。（圖翻攝自臉書）

    2022/04/16 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續封城，無法外出採購生活物資的上海居民，只好委託外送代購人員協助代買。近日有中國網友在臉書社團PO文抱怨，自己委託外送代買的總金額居然高達人民幣1020元（約新台幣4558元），誇張物價讓不少網友震驚。

    該名網友住在上海時遇到了封城，因無法離開家中，只能請外送代購人員協助購買所需物資，買了橘子（粑粑柑）、葡萄（提子）、芒果、藍莓、調味料等物品，再加上外送費後，總價竟要人民幣1020元（約新台幣4558元）。他將總價目PO上網分享，並表示雖然對於非常時期導致物價上漲可以理解，但目前仍看不到上海解封的盡頭，現階段只能繼續委託這樣高額的外送來維持生活，讓他也很無奈。

    PO文一出，誇張的價目讓不少網友直呼，貴成這樣要上海人怎麼活下去，「吃不起」、「果然是魔都」、「我還是餓死算了」、「真的是快要破產了！」、「再會賺錢都不夠花」、「這個價位真的要活不了了」、「這樣要1020元，太誇張了吧」、「你這價確定沒被針對嗎？小區都一樣價？」。

    還有網友吐槽，這陣子接單的外送代購人員，根本因此暴利賺錢，「外送的財富密碼」、「難怪會有外送員一天跑一兩百單死在電梯裡」、「今年外送人員都可以買下整座上海了」。

    不過也有網友跳出來指出，原PO購買的多為非日常用品，且現在是非常時期，會多花錢也很正常，「看起来全是奢侈品，我只買必需品」、「太貴了，就別買，還有很多平價有良心的店家能成團」、「非常時期只能說吃得起就買，吃不起就滿足溫飽，每區每個商家心態及價格不同」、「跑腿價格很多都是因人而異，不排除有些跑腿會趁機會宰盤子，但不代表上海物價全面都是如此啦，同樣的食材，不同人、不同地區、及不同方式採購到的價格也會不一樣」。

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    網友分享前幾天的上海外送價格。（圖翻攝自臉書）

    網友分享前幾天的上海外送價格。（圖翻攝自臉書）

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