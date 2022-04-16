物流業確診難追 解封不到3個月西安突宣布今起臨時管控4天

西安當局宣布實施臨時性管控措施。示意圖。（法新社）

2022/04/16 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，官方再度實施強硬管控措施。今年1月才全面解封的西安，如今又因出現5例社會面（非隔離管控）病例，當局宣布自今日0時起實施4日臨時性管控措施，以求實現動態清零。

西安市疫情防控指揮部昨日發布公告，指截至15日18時，西安累積確診43例，其中非隔離管控有5例，最近一例是4月13日發現，以貨運物流從業人員為主，與民眾日常生活接觸緊密，流動性大，溯源困難。因此指揮部決定自16日0時至19日24時實施臨時性管控措施。

請繼續往下閱讀...

管控措施包括全市小區、單位人員非必要不外出，盡量限制在小區內活動；企業保持正常運作，減少非必要外出和群聚；大型商場、娛樂和公共場所如KTV、酒吧、健身房、圖書館、電影院暫停開放；餐飲店暫停內用；加強貨運物流業管理；加強管控大眾運輸和暫停舉辦大型集會等。

西安去年底才因變種病毒Delta擴散封城，直到今年1月24日才全面解封，封城長達32天。對此，有中國網友留言表示，「西安，又要管控了？」、「真的太煩了！！！有完沒完！！」也有許多人鼓勵，「西安加油啊，一定可以挺過去的！」、「希望西安早日全面恢復正常吧。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法