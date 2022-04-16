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    上海男曾挺港警「你們可以打我了」 如今「願望實現了」

    上海警方粗暴對待民眾的手段被網友拍下。（圖片翻攝自推特）

    上海警方粗暴對待民眾的手段被網友拍下。（圖片翻攝自推特）

    2022/04/16 07:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇封城，更傳出警方以暴力手段強行徵用民宅，其中有當地網友被抓包，曾經在反送中期間力挺港警，如今換自己的家鄉出現暴警，卻直呼：「警察打人」，引發中國網友們一片訕笑。

    微博上一位叫做「乖乖嚨滴董」的網友這兩天貼出上海警察暴力對待民眾的影片，直呼：「這就是上海人民警察」，批評警方在張江納仕國際社區打人，控訴警方：「他們要徵用我們的小區作為隔離點」。

    「乖乖嚨滴董」看起來非常反對警方執法暴力，但卻有網友發現，他曾在2019年香港反送中期間支持港警，還轉發了當時中國人挺港警的名言：「我支持香港警察，你們可以打我了」。

    這句話源自於一名中國官媒記者，當時他傳出被反送中示威者攻擊，當下向對方嗆聲：「我支持香港警察，你們可以打我了」，結果在微博上造成熱潮，無數網友和藝人都有轉貼。

    如今中國網友們看到「乖乖嚨滴董」前後發言不一致，紛紛嘲笑他：「2019年乖乖嚨滴董的願望，2022年終於實現了」、「我支持上海警察，你們可以打他了」，也有人勸他：「希望以後能認清點這個社會吧」。

    「乖乖嚨滴董」目前已經自行關閉微博帳號，避免繼續成為網友嘲笑的對象。

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