遭嫌老了不適任 88歲美國女參議員霸氣回嗆

高齡88歲的美國加州參議員范士丹3月23日在參院司法委員會的任命聽證上發言。（歐新社）

2022/04/16 00:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕現年79歲的美國總統拜登曾多次口誤，被暗諷恐因高齡而無法勝任元首重任。比拜登大了快10歲的加州民主黨籍國會參議員范士丹（Dianne Feinstein）也慘遭類似質疑，但這位最年長參議員霸氣回應：就算88歲了，依然在為民喉舌上頗具成效。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）14日在一篇報導中質疑范士丹的心智恐已不適任國會議員，同僚與前幕僚踢爆她記憶力快速惡化，還因為認知衰退，以致大部分民代工作都由幕僚代勞。一名自稱與范士丹共事多年的不具名國會議員說，范士丹過去總是氣定神閒、發號司令、掌控細節以及熱衷有關她所推動的法案或構想的話題，但如今「這一切都已成為過去」，范士丹不再是多年來深受民主、共和兩黨推崇的知識力與政治力。

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范士丹同日就發表聲明回應說，紀錄顯示，她仍能有效代表4000萬加州人。她過去1年大多數時間都在照顧夫婿布魯姆（Richard C. Blum），儘管她最後還是在今年2月蒙受喪夫之痛，但仍堅定地代表加州選民，「我仍致力落實我在2018年連任時的承諾：為加州人打拚，特別是經濟以及加州乾旱與火災等關鍵問題……，我仍致力獲致成果，我願意拿我的紀錄來跟任何人比一比」。

1933年6月22日生於加州的范士丹將在2個多月後滿89歲，比1942年11月20日出生的拜登大了將近10歲；她曾任舊金山市長，也曾挑戰加州州長但敗選，1992年透過補選進入參議院，此後多次連選連任至今，下一次的連任選舉是2024年。

除了范士丹，美國國會參議院中目前至少還有4名參議員年逾80；這4人都是男性，其中與范士丹同年但比她小幾個月的愛荷華州共和黨籍參議員葛拉斯里（Charles E.Grassley），將在今年11月的期中選舉中尋求連任。

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