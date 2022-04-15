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    解封不到3個月 西安驟然實施4天臨時社會面管控

    中國陝西省西安市今晚宣布，4月16日零時至4月19日午夜實行臨時性管控措施，圖為西安市日前進行城市清消作業的畫面。（法新社）

    中國陝西省西安市今晚宣布，4月16日零時至4月19日午夜實行臨時性管控措施，圖為西安市日前進行城市清消作業的畫面。（法新社）

    2022/04/15 23:30

    〔中央社〕因為出現5例非隔離管控的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，中國陝西省西安市今晚宣布，4月16日零時至4月19日午夜實行社會面臨時性管控措施，排查隱匿的感染源。西安網友得知後大呼「又來了」。

    西安去年12月23日因為Delta疫情驟然封城，1月24日才宣布全面解封，總計封城長達32天。封城期間，西安官方強制集中隔離近5萬人，規模甚至超越2020年武漢封城，引發諸多民怨。上一波疫情總計確診2053例。

    西安市疫情防控指揮部今晚發布通告稱，自4月2日發現省外輸入陽性感染者以來，截至4月15日晚間6時，累計發現本土陽性感染者43例，其中社會面（非隔離管控）發現5例，最近1例社會面病例為4月13日發現。

    通告稱，本輪疫情為傳染性極強的Omicron變異毒株，社會面病例主要為貨運物流從業人員，與市民群眾日常生活聯繫緊密，社會流動性大，流調溯源困難，且人傳人、物傳人的可能性同時存在。

    西安市疫情防控指揮部宣布，4月16日0時至19日午夜，實行臨時性管控措施，「在儘量不影響社會正常生產生活秩序的前提下，進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現社會面動態清零」。

    根據通報，西安全市小區（村）、單位人員非必要不外出，只能在小區內活動；企事業單位保持正常運轉，減少非必要外出和聚集，鼓勵支持員工居家辦公、遠端辦公、在單位（經營場所）住宿。

    在教育方面，主城區中小學校、托幼機構，除高三、初三畢業年級外，其他年級實行線上教學。

    另外，大型綜合性商場、公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所和農村集貿市場均暫停開放。監所、福利院、養老機構等特殊場所封閉管理。

    西安全市餐飲單位暫停堂食，只能提供店取、外賣，實施「無接觸式」配送服務。

    交通方面，計程車、網約車不出市，乘坐公共交通進站（上車）前掃健康碼，出示48小時核酸檢測陰性證明，乘坐地鐵須掃車廂二維碼。

    為嚴控人員聚集，暫不舉辦大型會議、各類線下培訓，嚴控群體性活動。實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。所有宗教活動場所暫時關閉，暫停一切宗教活動。

    通告稱，臨時社會面管控措施，旨在減少人員流動帶來的傳播風險，排查可能隱匿在大家身邊的感染源。

    官方突然宣布臨時管控4天後，許多西安網友不禁大呼「又來了」，抱怨疫情反覆，質疑既不能步出小區，要怎麼去上班。

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    中國陝西省西安市今晚宣布，4月16日零時至4月19日午夜實行臨時性管控措施。（圖擷自微博）

    中國陝西省西安市今晚宣布，4月16日零時至4月19日午夜實行臨時性管控措施。（圖擷自微博）

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