尷尬！美國總統拜登演講結束準備握手...台上沒人

美國總統拜登與空氣握手。（圖取自推特_@FreeBeacon）

2022/04/15 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登美東當地時間14日晚間於當地大學演講結束後，在只有他一人的講台上，轉向一旁的「空氣」伸出手、作出準備握手的手勢，隨後拜登在原地慢慢轉了一圈才往台下走。奇異的舉止令人相當困惑，也廣泛引起各界討論。

綜合外媒報導，美國總統拜登14日在北卡羅萊納州農業技術大學（North Carolina Agricultural and Technical State University），發表關於國家供應鏈危機的演講，時間近40分鐘，演講結束後，拜登不僅向一旁的「空氣」作出握手的手勢，還背對觀眾晃來晃去轉了一圈才下台。

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演講過程中，拜登稱他曾在賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）擔任過教授，但實際上他從未在該所大學任教過。

這一系列畫面被上傳到社交媒體後，引起網友及其反對者的質疑，加州共和黨前副主席哈米特·狄隆（Harmeet Dhillon）表示，如果拜登的幕僚不是故意要讓拜登看起來像失智症患者，那麼拜登的舉動真的很奇怪。

I repeat, where are the White House and Biden family handlers whose job it is to make him look good? This is truly bizarre, unless they WANT him to look like a dementia patient. https://t.co/AGtTnqtxPm — Harmeet K. Dhillon （@pnjaban） April 14, 2022

加州共和黨前副主席哈米特·狄隆（Harmeet Dhillon）稱拜登的舉止相當奇怪。（圖取自推特_@pnjaban）

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