尷尬！美國總統拜登演講結束準備握手...台上沒人

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登美東當地時間14日晚間於當地大學演講結束後,在只有他一人的講台上,轉向一旁的「空氣」伸出手、作出準備握手的手勢,隨後拜登在原地慢慢轉了一圈才往台下走。奇異的舉止令人相當困惑,也廣泛引起各界討論。

綜合外媒報導,美國總統拜登14日在北卡羅萊納州農業技術大學(North Carolina Agricultural and Technical State University),發表關於國家供應鏈危機的演講,時間近40分鐘,演講結束後,拜登不僅向一旁的「空氣」作出握手的手勢,還背對觀眾晃來晃去轉了一圈才下台。

演講過程中,拜登稱他曾在賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)擔任過教授,但實際上他從未在該所大學任教過。

這一系列畫面被上傳到社交媒體後,引起網友及其反對者的質疑,加州共和黨前副主席哈米特·狄隆(Harmeet Dhillon)表示,如果拜登的幕僚不是故意要讓拜登看起來像失智症患者,那麼拜登的舉動真的很奇怪。

I repeat, where are the White House and Biden family handlers whose job it is to make him look good? This is truly bizarre, unless they WANT him to look like a dementia patient. https://t.co/AGtTnqtxPm