俄莫斯科號證實沉沒 烏防長貼照片狂酸：黑海潛水景點+1

2022/04/15 18:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾50天,在俄軍證實巡洋艦莫斯科號(Moskva)沉沒後,烏防長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)15日晚間發文狂酸,表示俄軍巡洋艦為黑海增添了一個新的「潛水名勝」,自己在戰勝後也必將造訪。

俄羅斯巡洋艦莫斯克號14日遭烏克蘭「海王星」反艦飛彈(Neptune)擊中爆炸,俄軍今(15)日稍早證實,該艦在拖回母港維修途中遭遇暴風雨,目前已經沉沒。

請繼續往下閱讀...

對此,烏克蘭國防部長列茲尼科夫15日在社群平台上發文狂酸,表示俄羅斯「巡洋艦」將是一個稱頭的潛水名勝,也為黑海潛水客增添了一個新的景點。

列茲尼科夫也分享自己潛水的照片指出,在烏克蘭取得戰爭的勝利之後,他也必定將會到訪現場。列茲尼科夫也補充分享表示,自己已經有300次潛水經驗。

據悉,雖然烏軍表示莫斯科號是被飛彈擊中左舷而重度受損,但俄軍至今未承認此事,僅稱是船上「起火」導致彈藥爆破,並在拖回母港維修的途中「遭遇暴風雨」而沉沒。

本報稍早報導,美國智庫「戰爭研究所」(ISW)對此則分析指出,俄軍可能會強化黑海對陸、空的防禦,或者會選擇將軍艦撤離。

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI