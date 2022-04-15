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    俄莫斯科號證實沉沒 烏防長貼照片狂酸：黑海潛水景點+1

    俄巡洋艦莫斯科號（Moskva）證實已沉，烏防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）15日晚間發文狂酸，表示俄軍巡洋艦為黑海增添了一個新的「潛水名勝」，自己在勝戰後也必將造訪。（路透、美聯；本報合成）

    俄巡洋艦莫斯科號（Moskva）證實已沉，烏防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）15日晚間發文狂酸，表示俄軍巡洋艦為黑海增添了一個新的「潛水名勝」，自己在勝戰後也必將造訪。（路透、美聯；本報合成）

    2022/04/15 18:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾50天，在俄軍證實巡洋艦莫斯科號（Moskva）沉沒後，烏防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）15日晚間發文狂酸，表示俄軍巡洋艦為黑海增添了一個新的「潛水名勝」，自己在戰勝後也必將造訪。

    俄羅斯巡洋艦莫斯克號14日遭烏克蘭「海王星」反艦飛彈（Neptune）擊中爆炸，俄軍今（15）日稍早證實，該艦在拖回母港維修途中遭遇暴風雨，目前已經沉沒。

    對此，烏克蘭國防部長列茲尼科夫15日在社群平台上發文狂酸，表示俄羅斯「巡洋艦」將是一個稱頭的潛水名勝，也為黑海潛水客增添了一個新的景點。

    列茲尼科夫也分享自己潛水的照片指出，在烏克蘭取得戰爭的勝利之後，他也必定將會到訪現場。列茲尼科夫也補充分享表示，自己已經有300次潛水經驗。

    據悉，雖然烏軍表示莫斯科號是被飛彈擊中左舷而重度受損，但俄軍至今未承認此事，僅稱是船上「起火」導致彈藥爆破，並在拖回母港維修的途中「遭遇暴風雨」而沉沒。

    本報稍早報導，美國智庫「戰爭研究所」（ISW）對此則分析指出，俄軍可能會強化黑海對陸、空的防禦，或者會選擇將軍艦撤離。

    相關原文請見：

    俄巡洋艦莫斯科號（Moskva）證實已沉，烏防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov，見圖）15日晚間發文狂酸，表示俄軍巡洋艦為黑海增添了一個新的「潛水名勝」，自己在勝戰後也必將造訪。（美聯社3月29日資料照）

    俄巡洋艦莫斯科號（Moskva）證實已沉，烏防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov，見圖）15日晚間發文狂酸，表示俄軍巡洋艦為黑海增添了一個新的「潛水名勝」，自己在勝戰後也必將造訪。（美聯社3月29日資料照）

    烏防長列茲尼科夫分享自己300次潛水經驗的其中一張舊照，並稱勝戰後一定造訪黑海新潛水景點「俄國巡洋艦」。（圖取自官方臉書）

    烏防長列茲尼科夫分享自己300次潛水經驗的其中一張舊照，並稱勝戰後一定造訪黑海新潛水景點「俄國巡洋艦」。（圖取自官方臉書）

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