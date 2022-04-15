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    尹錫悅接受華郵專訪 表態成為美國更強力的同盟

    南韓準總統尹錫悅未來外交政策將影響亞洲地緣政治，倍受關注。（路透）

    南韓準總統尹錫悅未來外交政策將影響亞洲地緣政治，倍受關注。（路透）

    2022/04/15 15:20

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓準總統尹錫悅未來外交政策將影響亞洲地緣政治，倍受關注；14日，尹錫悅接受《華盛頓郵報》專訪，表示應該加強與南韓經濟文化地位相符的外交政策，成為美國更強力的同盟，也認為韓日交惡將影響韓美日三方合作關係，今後應以頻繁對話和互訪重建韓日信任。

    綜合外媒報導，尹錫悅在專訪中坦言，南韓近年來對北韓、中國保持警惕，在國際舞臺上未發揮積極作用，未來將做出改變，要把外交焦點對準南北韓關係，並將以韓美關係為基礎，拓展南韓與歐盟、全亞洲的關係，同時期許南韓作為全球前10大經濟體之一，未來要發揮更大作用、擔負相應責任。

    針對兩韓關係，尹錫悅坦言對北韓試射洲際飛彈與核武試驗感到擔憂，表示將維持推進兩韓對話與人道救援的「雙軌」方式，也柔性喊話表示兩韓無論形式如何，始終是同一個民族。

    在韓中關係方面，尹錫悅認為，若要對中國採取更加強有力的政治態度，就必須倚賴韓美軍事同盟；他強調，並非只有南韓單方面在經濟方面依賴中國，中國也在依賴南韓。他也表示，在決定是否加入四方安全對話機制（Quad，美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話）之前，雙方會先在疫苗流通、氣候變化等國際事務上合作。

    至於韓日關係，尹錫悅表示，韓日關係惡化不利部分韓企與觀光，認為雙方今後應以頻繁對話和互訪重建信任，也認為出韓日關係惡化是韓美日合作的致命弱點，相信韓日關係將妥善解決。

    尹錫悅將在7月16日正式就任。

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