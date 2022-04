神預言？俄莫斯科號沉沒 「蛇島郵票」驚人巧合振奮人心

2022/04/15 10:23

〔即時新聞/綜合報導〕是神準預測,還是正義必勝?俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)飛彈巡洋艦傳出被烏克蘭飛彈擊中起火受損,後又受暴風雨侵襲,俄羅斯國防部證實莫斯科號開始沉沒。此前1天,烏克蘭的黑海蛇島士兵郵票正式發行,上頭畫著的正是這艘莫斯科號,驚人巧合和捷報振奮人心。

烏克蘭郵政在本月12日,即俄羅斯入侵第48天,宣布正式發行蛇島士兵郵票,紀念蛇島將士的精神。這款郵票由民眾票選,最後藝術家格羅的設計脫穎而出,畫面上,一名烏克蘭大兵對著莫斯科號比中指,呼應黑海蛇島守軍赫里博夫的無畏精神。

當時,蛇島面對俄羅斯大軍壓境,赫里博夫透過無線電,以一句凜然的「俄羅斯軍艦,去你X的」回應俄軍軍艦要求烏克蘭守軍棄械投降的要求;這段錄音曝光後,在社群媒體引發廣大迴響,也鼓舞了烏克蘭軍民。赫里博夫此後被俄軍俘虜,不過目前已透過交烏俄換戰俘返家。

烏克蘭郵政表示,「沒有赫里博夫,就沒有這個郵票,也沒有蛇島士兵所體現的強大抵抗力」,這款紀念郵票從設計到發行都成關注焦點。

郵票發行2天後,莫斯科號在本月13日傳出被烏克蘭飛彈擊中,船艦起火致彈藥爆炸,艦身受損後又逢暴風雨,俄羅斯國防部14日證實莫斯科號已經開始沉沒。現實與郵票的驚人巧合在網路上引發討論,有網友相當開心,把郵票畫面修出了莫斯科號遭擊中起火到沉默的一系列畫面,笑稱「烏克蘭郵政應該要印一系列郵票來講這艘戰艦的故事」。

???? Moment of target of the largest Russian warship named Moskva with the R-360 Neptune anti-ship missile in the Black Sea ????????????????✌????✌????✌???? pic.twitter.com/jO0JwcH3ST

Yesterday, President Zelensky announced a new Ukrainian postage stamp featuring the same Russian ship that Ukraine destroyed today and showing a soldier shooting the bird at it. These stamps sold out. They need to print the ‘series’ telling the story of the war cruiser. pic.twitter.com/NCykKfwo5H