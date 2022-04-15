神預言？俄莫斯科號沉沒 「蛇島郵票」驚人巧合振奮人心

烏克蘭的黑海蛇島士兵郵票，上頭畫著的正是這艘莫斯科號。（臉書，本報合成）

2022/04/15 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕是神準預測，還是正義必勝？俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦傳出被烏克蘭飛彈擊中起火受損，後又受暴風雨侵襲，俄羅斯國防部證實莫斯科號開始沉沒。此前1天，烏克蘭的黑海蛇島士兵郵票正式發行，上頭畫著的正是這艘莫斯科號，驚人巧合和捷報振奮人心。

烏克蘭郵政在本月12日，即俄羅斯入侵第48天，宣布正式發行蛇島士兵郵票，紀念蛇島將士的精神。這款郵票由民眾票選，最後藝術家格羅的設計脫穎而出，畫面上，一名烏克蘭大兵對著莫斯科號比中指，呼應黑海蛇島守軍赫里博夫的無畏精神。

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當時，蛇島面對俄羅斯大軍壓境，赫里博夫透過無線電，以一句凜然的「俄羅斯軍艦，去你X的」回應俄軍軍艦要求烏克蘭守軍棄械投降的要求；這段錄音曝光後，在社群媒體引發廣大迴響，也鼓舞了烏克蘭軍民。赫里博夫此後被俄軍俘虜，不過目前已透過交烏俄換戰俘返家。

烏克蘭郵政表示，「沒有赫里博夫，就沒有這個郵票，也沒有蛇島士兵所體現的強大抵抗力」，這款紀念郵票從設計到發行都成關注焦點。

郵票發行2天後，莫斯科號在本月13日傳出被烏克蘭飛彈擊中，船艦起火致彈藥爆炸，艦身受損後又逢暴風雨，俄羅斯國防部14日證實莫斯科號已經開始沉沒。現實與郵票的驚人巧合在網路上引發討論，有網友相當開心，把郵票畫面修出了莫斯科號遭擊中起火到沉默的一系列畫面，笑稱「烏克蘭郵政應該要印一系列郵票來講這艘戰艦的故事」。

???? Moment of target of the largest Russian warship named Moskva with the R-360 Neptune anti-ship missile in the Black Sea



????????????????✌????✌????✌???? pic.twitter.com/jO0JwcH3ST — Слава Україні （@abadan_ebi） April 14, 2022

Yesterday, President Zelensky announced a new Ukrainian postage stamp featuring the same Russian ship that Ukraine destroyed today and showing a soldier shooting the bird at it. These stamps sold out. They need to print the ‘series’ telling the story of the war cruiser. pic.twitter.com/NCykKfwo5H — JSwaine ???????????? ???????????????????????? （@jillian_swaine） April 14, 2022

烏克蘭郵政在本月12日即俄羅斯入侵第48天，宣布正式發行蛇島士兵郵票。（翻攝澤倫斯基IG）

烏克蘭郵政在本月12日，即俄羅斯入侵第48天，宣布正式發行蛇島士兵郵票。（圖取自烏克蘭郵政官方臉書）

有網友製作對比圖，確認郵票上畫的就是莫斯科號。（翻攝推特）

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