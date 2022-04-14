為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大水沖龍王廟！俄軍朝自家戰車「開火」畫面曝光

    較為清楚的無人機畫面顯示，一輛側邊印有「V」字樣的俄軍坦克（紅框處），朝自家戰車開火。（圖擷取自@OSINTua推特）

    較為清楚的無人機畫面顯示，一輛側邊印有「V」字樣的俄軍坦克（紅框處），朝自家戰車開火。（圖擷取自@OSINTua推特）

    2022/04/14 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯先前從首都基輔州（Kyiv Oblast）西北部的德米崔夫卡鎮（Dmytrivka）撤離後，遺留下的數台戰車，現場也遭戰火蹂躪，四處斷垣殘壁。而最近社群平台流出的一段畫面顯示，俄軍在撤出德米崔夫卡鎮時，疑似對自家的坦克車開火。

    綜合外媒報導，烏克蘭上月31日所攝下的無人機畫面顯示，俄國軍隊及坦克車撤離德米崔夫卡鎮周邊時，疑似遭受烏軍伏擊，導致俄軍一排戰車接連爆炸。

    不過，英媒《每日快報》（Daily Express）證實，當時遭受炮火而爆炸的俄軍戰車，並非是遭到烏軍攻擊，而是由一輛側邊印有「V」字樣的俄軍坦克開火。

    據報導，「V」字樣的戰車，經常出現在俄軍部署至烏國的車輛中，也常在影片或圖像中看到，被視為俄國「海軍陸戰隊」的象徵符號。

    報導分析，俄軍誤擊戰車存在2種可能性，第一，或許在戰場上太慌張而發生意外，亦或者是「刻意」要把坦克車弄壞，目的就是讓烏軍日後拾獲戰車後也無法使用。

    俄國軍隊及坦克車撤離德米崔夫卡鎮周邊時，一排俄軍戰車接連爆炸。（圖擷取自@OSINTua推特）

    俄國軍隊及坦克車撤離德米崔夫卡鎮周邊時，一排俄軍戰車接連爆炸。（圖擷取自@OSINTua推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登稱俄犯「種族滅絕」！國務院：見俄軍暴行而評論
    2022/04/14 11:54

    拜登稱俄犯「種族滅絕」！國務院：見俄軍暴行而評論
    撤軍還撂狠話！俄防部：若烏未停止「顛覆行動」將續攻基輔
    2022/04/14 11:25

    撤軍還撂狠話！俄防部：若烏未停止「顛覆行動」將續攻基輔

    假貨流竄殃及癌末姊 余祥銓直播對決
    俄羅斯入侵烏克蘭50天 難民數達465萬突破聯合國預估難民總數
    2022/04/14 11:23

    俄羅斯入侵烏克蘭50天 難民數達465萬突破聯合國預估難民總數
    戰術曝光！烏軍佯攻奏效 重創俄黑海艦隊旗艦「莫斯科號」
    2022/04/14 11:14

    戰術曝光！烏軍佯攻奏效 重創俄黑海艦隊旗艦「莫斯科號」

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    網友繪「莫斯科號」被烏克蘭拖拉機拉走 慶祝烏軍又一勝利
    2022/04/14 10:59

    網友繪「莫斯科號」被烏克蘭拖拉機拉走 慶祝烏軍又一勝利
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播