大水沖龍王廟！俄軍朝自家戰車「開火」畫面曝光

較為清楚的無人機畫面顯示，一輛側邊印有「V」字樣的俄軍坦克（紅框處），朝自家戰車開火。（圖擷取自@OSINTua推特）

2022/04/14 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯先前從首都基輔州（Kyiv Oblast）西北部的德米崔夫卡鎮（Dmytrivka）撤離後，遺留下的數台戰車，現場也遭戰火蹂躪，四處斷垣殘壁。而最近社群平台流出的一段畫面顯示，俄軍在撤出德米崔夫卡鎮時，疑似對自家的坦克車開火。

綜合外媒報導，烏克蘭上月31日所攝下的無人機畫面顯示，俄國軍隊及坦克車撤離德米崔夫卡鎮周邊時，疑似遭受烏軍伏擊，導致俄軍一排戰車接連爆炸。

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不過，英媒《每日快報》（Daily Express）證實，當時遭受炮火而爆炸的俄軍戰車，並非是遭到烏軍攻擊，而是由一輛側邊印有「V」字樣的俄軍坦克開火。

據報導，「V」字樣的戰車，經常出現在俄軍部署至烏國的車輛中，也常在影片或圖像中看到，被視為俄國「海軍陸戰隊」的象徵符號。

報導分析，俄軍誤擊戰車存在2種可能性，第一，或許在戰場上太慌張而發生意外，亦或者是「刻意」要把坦克車弄壞，目的就是讓烏軍日後拾獲戰車後也無法使用。

俄國軍隊及坦克車撤離德米崔夫卡鎮周邊時，一排俄軍戰車接連爆炸。（圖擷取自@OSINTua推特）

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