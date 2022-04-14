上海防疫官員自盡官方闢謠避重就輕 中國網友怒討死因說法

中國今日通報新增2萬9390例本土確診，上海佔其中2萬7719例。（法新社）

2022/04/14 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄自殺身亡是否屬實，引發中國輿論關切，中共官媒《環球時報》前總編輯胡錫進已經證實，但中國警方遲遲不給說法，反而光速「闢謠」錢文雄妻子隨夫自盡為謠言，避重就輕的「闢謠」讓民怨再度爆發，許多中國網友質問，「那錢文雄呢」、「因為什麼身故」？

包含《中新網》等中國官媒已跟進報導「闢謠」錢文雄妻子隨夫自盡消息，表示「從上海市公安局了解到，經警方核實，該網傳訊息為謠言，公安機關嚴厲譴責此類惡意造謠傳謠行為，將堅決依法追究其法律責任」。

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「#警方闢謠網傳錢文雄妻子自盡」話題瞬間登上微博熱搜榜，卻遲遲不見關於錢文雄本人死訊的官方說法；「闢謠」效率光速，內容避重就輕模糊焦點，讓中國網友相當不滿，紛紛提問「那錢文雄呢」？

有中國網友認為，這種「闢謠」是側面證實錢文雄自盡，質問「你這哪是闢謠，你這是實錘（證實）錢文雄本人（的死訊）啊」、「所以錢文雄自盡是真的對吧？這文字屬實是給你們玩明白了」、「錢文雄本人呢？因為什麼身故？官方麻煩出來說說話解釋一下啊？把他本人ct黑了是什麼意思呢？到底是什麼樣的工作不合理分配跟上級的不作為不管不顧導致他這樣呢？」

也有中國網友怒斥，中國警方此舉根本是轉移重點，妻子自盡消息就正面闢謠，「而他本人自盡的話題被夾（被吃文）了，真會抓重點，好一波圍魏救趙」、「現在的警方除了闢謠還會刑拘，別的工作都不用做，像極了封建時期官府的衙役，那會兒的官府走狗都做什麼差事？這屆政府可真丟人，21世紀真魔幻」。

有中國網友感嘆，「闢謠是幹什麼用的，在這條熱搜可以看的很清楚，誤導、轉移不想讓人們知道的事實，強調謠言，而對真相避而不談」。

​中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，傳出上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄「疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡」，胡錫進求證同業確認消息屬實，但錢文雄妻子安好。

中國今日通報新增2萬9390例本土確診，上海佔其中2萬7719例。

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