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    俄羅斯入侵烏克蘭50天 難民數達465萬突破聯合國預估難民總數

    據最新統計，已知有逾465萬名烏克蘭平民因戰事逃難出境，遠高於聯合國難民署最初預估的400萬人。（翻攝UNHCR）

    據最新統計，已知有逾465萬名烏克蘭平民因戰事逃難出境，遠高於聯合國難民署最初預估的400萬人。（翻攝UNHCR）

    2022/04/14 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今已50天，烏克蘭無辜平民流離失所；據最新統計，已知有逾465萬名烏克蘭平民因戰事逃難出境，遠高於聯合國難民署最初預估的400萬人。另估有1300萬人因為交通阻斷、安全風險等因素受困無法逃難。

    根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自2月24日起至4月12日止，已知共465萬6509名烏克蘭難民逃往其他國家，其中多數難民選擇前往與烏克蘭接壤的波蘭，共佔統計總數的266萬9637人，次一名則為羅馬尼亞，佔70萬9249人，再次一名為匈牙利，佔43萬4342人。

    UNHCR表示，統計數據來自各國官方邊境單位提供的過境數據，可能與實際情況有所出入；該單位最初預估這場侵略行動將產生400萬名烏克蘭難民，如今難民人數已突破預估。死傷人數方面，截至本月11日，UNHCR統計到1842名平民遭到殺害，2493名平民受傷，但該單位強調，實際死傷數字「可能」高於統計數字。

    令人憂心的是，UNHCR統計，還有1300萬名烏克蘭平民基於交通阻斷、安全風險、缺乏資訊與資源等原因，受困於被戰事影響區域；多數受困者的民生需求難以被滿足，食物、飲水和藥物如何取得都成為問題，UNHCR和鄰近國家正在試圖提供各種協助，其中包括運送物資進烏克蘭境內、烏克蘭境外難民收容等。

    根據UNHCR最新統計，有約19萬名難民已經獲得食物、冬衣以及庇護所等資源協助，約5萬名難民在過境點、中轉站、收容中心及熱線獲得援助，該單位已設立目標，欲提供110萬名難民保護與資訊援助。

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